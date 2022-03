Jonathan Vaughters over nieuwe Netflix-serie: “Dit kan de wielersport over de hele linie verhogen”

Net als Quick-Step Alpha Vinyl werkt EF Education-EasyPost mee aan de exclusieve behind the scenes-serie over de aanstaande Tour de France. Ploegmanager Jonathan Vaughters omarmt de plannen van wedstrijdorganisator ASO en streamingdienst Netflix, laat hij weten in gesprek met Cyclingnews.

Vaughters was ooit een van de meest uitgesproken critici van het businessmodel van de sport en van de onwil van Tour de France-organisator ASO om de inkomsten uit uitzendrechten te delen. Nu vindt hij echter dat de ASO een goede deal aanbiedt. “Het doet me bijna pijn om dit te zeggen, maar ik denk dat de ASO eigenlijk de sport in het algemeen helpt met dit project en daar ben ik het mee eens.”

De oud-beroepsrenner zegt dat voor ploegen ‘die geen olieproducerende natie als geldschieter’ of sterke regionale sponsoring hebben, de serie een grote stimulans kan zijn. “Voor degenen onder ons die leven in de werkelijke wereld waarin de meeste mensen leven, waar commerciële belangen er wel degelijk toe doen en de grootte van het publiek er wel degelijk toe doet, is de Netflix-serie een geweldige zaak. Dit kan de wielersport over de hele linie verhogen.”

‘Een Oekraïer die het geweldig doet in de Tour? Geen slecht verhaal’

EF Education-EasyPost omarmt het concept volledig, met renners als Rigoberto Urán die gewend zijn aan media-aandacht. “Rigo is duidelijk magnetisch met de camera. Hij is een mediamachine, maar hij zit waarschijnlijk in de laatste jaren van zijn carrière. Ik heb er het volste vertrouwen in dat Mark Padun een ongelooflijke Tour de France zal rijden. Een Oekraïense renner die het geweldig doet in de Tour? Dat is geen slecht verhaal”, verwijst Vaughters naar de oorlog in Oekraïne.

Volgens de Amerikaan wordt het voor de makers een grotere uitdaging om de wielersport in beeld te brengen dan de Formule 1 voor de serie Drive to Survive, die door hetzelfde productiebedrijf is gemaakt. “Omdat het een zeer subtiele sport is, de tactiek en strategie in het wielrennen zijn zeer subtiel. Het is een genuanceerde sport op een manier zoals Formule 1 dat misschien niet is. Maar ik hoop dat ze in staat zijn om de details op te pikken en er echt iets geweldigs van te maken.”

Volgens VeloNews doen behalve Quick-Step Alpha Vinyl en EF Education-EasyPost ook Jumbo-Visma, Groupama-FDJ, INEOS Grenadiers, AG2R Citroën, Alpecin-Fenix en Movistar mee aan de nieuwe achtdelige documentaire over de Tour de France. De serie zou in mei 2023 online moeten komen.