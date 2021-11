Jonathan Vaughters: “De Tour was de meest frustrerende wedstrijd”

Jonathan Vaughters vond de Tour de France voor zijn ploeg de meest frustrerende wedstrijd van 2021. De teammanager van EF Edcuation-Nippo zag zijn team eindigen zonder ritzege en Rigoberto Urán zakte in de slotweek weg in het algemeen klassement. “Er waren wat dingen die niet onze kant op vielen”, vertelt hij aan Cyclingnews.

“Als je ons drastisch gereduceerde budget voor 2021 meeneemt, kan ik alleen maar complimenten geven aan de renners en de staf voor dit seizoen. Als het gebaseerd was op het aantal zeges per uitgegeven dollar, zou ik het waarschijnlijk het meest prestatie-efficiënte seizoen zijn dat we ooit hebben gehad”, aldus Vaughters.

Geen kritiek

Toch gaf EF Education-Nippo in de Tour de France niet thuis. “Dat was de meest frustrerende wedstrijd van het jaar. We behaalden heel veel derde-tot-achtste plaatsen en we dachten dat we het ploegenklassement gingen winnen, tot Rigoberto Urán zijn slechte dagen kende. Maar als Magnus Cort of Sergio Higuita op de dagen dat ze derde worden iets meer geluk hadden, of als Urán geen slechte dagen had, dan was de Tour een bijzonder succesvolle wedstrijd voor ons”, zegt de ploegbaas.

“Dus ik kan niet zeggen dat we gefaald hebben in de Tour de France”, gaat Vaughters verder. “Ik heb geen kritiek op wat we hebben gedaan, omdat onze prestaties, en als je kijkt naar onze voorbereiding op de Tour, juist goed waren. Er waren alleen wat kleine dingen hier en daar die niet onze kant op vielen. Maar dat is het leven. Als het peloton in de Vuelta twee minuten eerder was gaan achtervolgen, dan waren de ontsnappingen die Magnus Cort won ook gegrepen. Daar hadden we dan weer geluk.”

“De vraag is vooral hoe goed je je hebt voorbereid op een koers. En waar hebben we invloed op? Als je het hebt over de klap die Urán kreeg op de Tourmalet in de Tour, dan zal dat waarschijnlijk zijn omdat hij in mei het coronavirus had opgelopen en nog niet volledig hersteld was. Maar ik kan hem er niet op afrekenen dat hij daardoor van de tweede naar de tiende plaats zakt”, vindt de Amerikaanse manager.

Magnus Cort

De drie ritzeges van Cort in de Vuelta waren een hoogtepunt voor EF Education-Nippo. Vaughters weet dat de Deen altijd goed is in grote rondes. “Veel mensen vragen waarom hij zich niet focust op eendagskoersen. Maar Magnus is zoveel sterker aan het eind van een drieweekse ronde, dan dat hij is in een eendagskoers. Kijk maar naar de slottijdrit in de Vuelta. Is hij een specialist? Niet echt, maar hij verslaat daar bijna de olympisch tijdritkampioen. Hij is zo robuust. Hij is als een tank en wordt niet snel moe. Ik heb zoiets niet eerder gezien, maar we vinden het geweldig om hem erbij te hebben.”

In onze reeks ‘Rapportcijfers 2021’ beoordeelden wij het seizoen van EF Education-Nippo. Welk cijfer zou jij de ploeg geven? Laat het weten in de reacties.