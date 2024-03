donderdag 7 maart 2024 om 15:49

Jonathan Milan vol lof voor ploeggenoten na ritzege: “Had geen gemakkelijke dag”

Woensdag moest Jonathan Milan nog genoegen nemen met een tweede plaats in Tirreno-Adriatico, maar donderdag was het wel raak. In Giulianova klopte hij niemand minder dan Jasper Philipsen. “Het was nipt”, zei de Italiaan in het flashinterview na afloop.

“Wat een dag”, vervolgde hij. “Ik moet mijn ploeggenoten bedanken. Ze deden geweldig werk. Ik had geen gemakkelijke dag, want ik had een lekke band bergop. We kwamen terug in het peloton. De jongens ondersteunden me echt op de best mogelijke manier. Ik kon het afmaken. Ze bleven pushen tot in de finale, het was ongelofelijk. Ik moet ze echt bedanken. Dit betekent veel voor me.”

“Ik wilde heel, heel graag winnen”, antwoordde Milan op de vroeg hoe graag hij deze zege wilde. “We kwamen hier met meerdere doelen. We wilden goede resultaten behalen, met mij en het team. Deze ochtend wilde ik het zó graag. Maar dit is niet alleen mijn zege, dit is een teamoverwinning. Nogmaals: bedankt aan mijn ploeggenoten.”