donderdag 7 maart 2024 om 15:32

Oersterke Jonathan Milan klopt Jasper Philipsen in machtssprint Tirreno-Adriatico

Jonathan Milan heeft de vierde etappe van Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. Nadat vroege vluchter Jonas Abrahamsen in extremis werd gegrepen, toonde de Italiaan van Lidl-Trek zich sneller dan Jasper Philipsen en Corbin Strong. Milan is ook de nieuwe klassementsleider.

Op dag vier van Tirreno-Adriatico kregen de renners een rit van 207 kilometer voorgeschoteld. Deze etappe bevatte een flinke beklimming, maar de Valico di Castellucio (16,9 km aan 5%) lag ver, heel ver van de streep. Het tweede deel van de rit was een stuk eenvoudiger. De laatste anderhalve kilometer liepen nog wel wat op, maar aan slechts drie procent. Van een pure punchaankomst konden we dus niet spreken.

Kopgroep van zes

De vlucht van de dag bestond uit zes renners. Met Lorenzo Quartucci (Team Corratec-Vini Fantini), Davide Bais, Mirco Maestri (Polti Kometa) en Alex Tolio (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) zaten er vooral Italianen mee, maar de Noor Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) en de Deen Alexander Kamp (Tudor) zorgden ook nog voor een Scandinavisch tintje. Die laatste rondde trouwens als eerste de top van de Valico di Castellucio. Bais kwam als derde door, maar pakte daarmee wel genoeg punten om de leiding in het bergklassement weer over te nemen van Richard Carapaz.

De maximale voorsprong van de zes bedroeg iets meer dan vijf minuten. Door het werk van Lidl-Trek, Soudal Quick-Step en Alpecin-Deceuninck was daar op dertig kilometer van het einde nog minder dan een minuut van over en ontstond er onrust in de kopgroep. Kamp plaatste een versnelling, waar enkel Abrahamsen en Maestri een antwoord op hadden. Gedrieën passeerden zij voor een eerste keer de streep, maar tot de finish zouden ze het niet uitzingen. Al kwam Abrahamsen wel ontzettend ver: pas in de laatste honderd meter werd de Noor in de kraag gevat.

Voor de pelotonsprint daar was, waren onder meer Tim Merlier en Mark Cavendish al gelost. Zij sprintten dus niet mee voor de zege. Thymen Arensman had op tien kilometer van de finish een lekke band, maar kon nadien wel weer aansluiten.

Milan slaat dubbelslag

Terug naar de sprint, die van ver werd aangegaan door Tom Pidcock. Door de Brit hield het peloton genoeg tempo om Abrahamsen nog te grijpen. Hij leek daarmee Jasper Philipsen naar de zege te piloteren, maar uiteindelijk kwam ook Jonathan Milan er nog uit. De Italiaan wist – al zittende in het zadel – naar de koppositie te snellen en zo de zege te pakken. Philipsen werd tweede, Corbin Strong derde. Biniam Girmay strandde op plek vier.

Dankzij de bonificatieseconden nam Milan ook de leiderstrui over van Juan Ayuso. De renner van Lidl-Trek was immers derde in de openingstijdrit geworden en had gisteren ook al bonificatieseconden gepakt door als tweede te eindigen in rit drie.