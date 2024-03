zondag 10 maart 2024 om 16:28

Jonathan Milan sluit Tirreno-Adriatico af met knaller: “Heel trots op mijn ploeg”

Jonathan Milan heeft Tirreno-Adriatico met een knaller afgesloten. De krachtpatser won overtuigend de afsluitende massasprint in San Benedetto del Tronto. “Het is fantastisch om op deze manier deze rittenkoers zo af te sluiten”, aldus Milan in het flashinterview.

“Dit is een heel speciale zege. Het was een zeer zware dag. Het tempo lag de hele dag hoog. Mijn ploeggenoten deden echt indrukwekkend werk”, loofde de Italiaan de rest van Lidl-Trek. “Ik ben heel trots op ze. Het is fantastisch om deze rittenkoers zo af te sluiten.” In de laatste rechte lijn werd het nog zeer spannend, want een late uitval van Søren Wærenskjold gooide bijna roet in het eten. “Dat was een sterke aanval. Simone (Consonni, red.) deed het echter fantastisch, zijn lead-out was indrukwekkend.”

Milan had het in het slot nog over het tempo in de slotdag. Het was namelijk de snelste etappe ooit in Tirreno-Adriatico met een gemiddelde snelheid van 47km/u. “Dat heeft meerdere redenen. We wilden in eerste instantie de vlucht niet te ver laten wegrijden, want er zaten een aantal sterke jongens in die groep. We moesten dus echt tempo maken. Op het einde lag het tempo natuurlijk heel hoog met de massasprint die er zat aan te komen.”