vrijdag 13 oktober 2023 om 11:31

Jonathan Milan: “Natuurlijk kijk ik uit naar vakantie, maar winnen is ook leuk”

Jonathan Milan stond voor de Tour of Guangxi al een tijdje droog. De 23-jarige sprinter kende begin dit jaar zijn doorbraak met ritwinst en de puntentrui in de Giro d’Italia, maar won pas vandaag weer opnieuw. “De sprint verliep perfect voor mij”, aldus de ritwinnaar.

“De ploeg bracht me aan het einde in de perfecte positie waar een sprinter wil zitten”, zegt de Italiaan in een persbericht van Bahrain Victorious, de ploeg die hij na dit jaar verlaat voor Lidl-Trek. “In de sprint verliep alles perfect voor mij. Ik ben heel blij en wil hier ten volle van genieten.”

De Chinese rittenkoers valt heel laat op het seizoen, maar Milan is toch nog steeds gemotiveerd. “Natuurlijk kijk ik uit naar vakantie, maar een koers is een koers. Het is altijd leuk om te winnen, zowel voor mezelf als voor de ploeg. Ik wilde hen dit seizoen echt nog iets brengen, dus was het heel belangrijk om hier te rijden.”

Ploegleider Gorazd Stangelj ziet in het verdere verloop van de week nog meer kansen. “Jonathan heeft nu zijn talent nog eens ten volle getoond. Zijn timing was subliem. We willen het dag per dag bekijken omdat morgen wel eens zwaar zou kunnen zijn om te controleren. We zullen een goed plan moeten hebben om dit te kunnen herhalen.”