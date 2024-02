vrijdag 2 februari 2024 om 16:17

Jonathan Milan maakt favorietenrol waar in Ronde van Valencia

Jonathan Milan heeft de derde etappe in de Ronde van Valencia op zijn naam geschreven. De jonge Italiaan van Lidl-Trek was de overduidelijke topfavoriet en rondde de sprint van een klein peloton af. Italiaan Alessandro Tonelli blijft leider.

Deze etappe van de Ronde van Valencia was dan ook perfect op maat van de sprinters gesneden. De rit van San Vicente del Raspeig naar Orihuela was, zeker voor Spaanse begrippen, in de finale behoorlijk vlak. Onderweg volgde er met de Puerto de Albatera (4,5 km aan 7%) nog wel een beklimming van derde categorie, maar de top lag op ongeveer tachtig kilometer van de finish.

De vroege vlucht met de Spanjaarden Asier Etxeberria (Euskaltel-Euskadi), Unai Esparza (Illes Balears Arabay Cycling) en Ander Okamika (Burgos-BH), Brit Nathan Smith (Novo Nordisk), Uruguayaan Guillermo Silva (Equipo Kern Pharma) en ten slotte Canadees Laurent Gervais (Project Echelon Racing) bevatte op het eerste zicht geen grote namen, maar de zes weerden zich als een duivel in een wijwatervat.

Esparza kon het hoge tempo in de finale niet volgen, en Gervais schakelde zichzelf uit met een valpartij in een bocht, maar de vier overgebleven mannen bleven strijden. Op vijf kilometer van de streep hadden ze nog altijd meer dan een halve minuut op het peloton. Voor de favorieten van Lidl-Trek was het niet gemakkelijk om de rit in hun eentje te controleren, want door de opgaves van Kamil Gradek en Yukiya Arashiro hadden ze sowieso al twee renners minder.

Valpartij in het slot

Topfavoriet Jonathan Milan had echter geluk, want ook Intermarché-Wanty had ambities met Arne Marit. Zij dichtten de laatste kloof, maar bij de samensmelting ging het helemaal fout in het peloton. Redelijk voorin gingen een aantal renners tegen de vlakte op twee kilometer van de streep, waarvan Michael Matthews op het eerste zicht het grootste slachtoffer was. Slechts weinig renners werden hier niet door opgehouden, waardoor we uiteindelijk slechts zouden sprinten met vijftien renners.

Lidl-Trek had het onheil overleefd en had met Edward Theuns en Simone Consonni nog twee ideale lead outs voor favoriet Jonathan Milan mee. De Italiaanse topfavoriet werd perfect afgezet en klaarde het kunstje met twee vingers in de neus. Nummer twee Arne Marit moest toekijken hoe hij op een fietslengte of drie werd gesprint.