Jonathan Milan droomt van klassiekerzege: “San Remo en Roubaix zitten in mijn hart”

Jonathan Milan boekte afgelopen seizoen zijn eerste profzeges op de weg. Hij was de beste in zowel de eerste als de tweede etappe van de CRO Race. De 22-jarige Italiaan heeft echter nog veel grotere ambities, vertelt hij in gesprek met Tuttobici.

Milan droomt er vooral van om ooit een grote klassieker te winnen. “Er zijn veel wedstrijden waar ik aan denk, maar mijn hart ligt bij de klassiekers. En dan denk ik in de eerste plaats aan Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix”, zegt de renner van Bahrain Victorious. “Ik heb ze beide al eens gereden en ik herinner me de opwinding voor de start. Ik ben dol op deze wedstrijden, ik volgde ze als kind al. De overwinningen van mijn teamgenoten, Matej Mohoric en Sonny Colbrelli, voelen ook een beetje als die van mij.”

Voor 2023 heeft Milan ook nog andere doelen. “Ik wil graag mijn eerste grote ronde rijden. Ik wil daar ervaring opdoen, het team helpen en – wie weet – zelf wat vrijheid krijgen”, klinkt het. Hoe zijn programma er precies uit zal zien, weet de Italiaan echter nog niet. Wel is duidelijk dat hij begint met de Saudi Tour (30 januari tot en met 2 februari) en vervolgens deelneemt aan het EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen (8-12 februari).

Combinatie weg en baan

Het combineren van de baan en de weg is niet eenvoudig, vindt Milan. “Maar ik heb het geluk dat ik in een team zit waar ik me thuis voel en dat me helpt om het jaar goed te plannen. Als je dat eenmaal hebt, is het praktische gedeelte gemakkelijker te regelen.” Op het voorbije WK baanwielrennen pakte het talent twee zilveren medailles. Op de ploegenachtervolging werd hij met Italië geklopt door Groot-Brittannië, op de individuele achtervolging hoefde hij enkel zijn landgenoot Filippo Ganna voor te laten.