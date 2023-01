Jonathan Milan klopt topfavoriet Groenewegen in tweede rit Saudi Tour

Geen twee op twee voor Dylan Groenewegen in de Saudi Tour. De Nederlander werd in de tweede etappe door zijn ploeggenoten van Team Jayco AlUla in een zetel naar de streep gebracht, maar moest in de sprint nipt zijn meerdere erkennen in de sterke en snelle Italiaan Jonathan Milan.

Nadat Dylan Groenewegen de openingsrit had gewonnen, ging de Saudi Tour verder met een rit van Winter Park naar Shalal Sijlyat Rocks. Het profiel deed vermoeden dat we een opnieuw een massasprint zouden zien. In de eerste twintig kilometer lag een heuveltje van 2,6 kilometer aan 4,6%, maar daarmee was het voornaamste klimwerk meteen alweer achter de rug. De wind kon mogelijk nog wel voor chaos zorgen.

Twee koplopers

De eerste kilometers verliepen evenwel rustig. Er ontstond een vroege vlucht van slechts twee renners: Enekoitz Azparren (Euskaltel-Euskadi) en Manabu Ishibashi (JCL Team UKYO). Muhammad Nur Aiman Mohd Zariff (Terengganu Polygon) had ook graag mee willen zitten, maar raakte in de chasse patat. Terwijl het kopduo een voorsprong vergaarde van meer dan zeven minuten, zwom hij een tijdlang in het niemandsland. Met nog 135 kilometer te gaan, viel de Maleisiër weer terug in het peloton.

Azparren en Ishibashi zouden het ook niet lang volhouden. De wind stond pal tegen en met zo’n kracht, dat het onbegonnen werk was om met z’n tweeën voor de meute uit te fietsen. Met iets meer dan zeventig kilometer te gaan werden de Spanjaard en de Japanner dan ook alweer teruggepakt. Het peloton, waar Jayco AlUla, Bahrain Victorious en Uno-X het werk verdeelden, kroop ondertussen vooruit. Bij momenten kwamen de snelheden nauwelijks boven de twintig kilometer per uur uit.

Waaieralarm

Op zestig kilometer van het einde kwam er een korte versnelling, maar dat was enkel omdat er een tussensprint aankwam. Max Walscheid, maandag derde in de rituitslag, klopte Marcus Sander Hansen, de nummer vier van het klassement. Beiden kwamen zo wat dichterbij Groenewegen, die wel aan de virtuele leiding bleef. Bovendien moest de massasprint nog komen, maar daarvoor konden de wielerfans er nog eens goed voor gaan zitten. Met nog dertig kilometer te gaan ging het peloton namelijk op de kant, met dank aan de veranderende windrichting.

In het peloton probeerden meerdere teams de boel in waaiers te trekken. Met name de mannen van Team Jayco AlUla, met een bedrijvige Groenewegen als een van de aanjagers, en Uno-X trokken stevig door. De mindere goden moesten er onherroepelijk af, maar ook voor Dušan Rajović – maandag nog tweede in de openingsrit – ging het te snel. Intussen denderde een eerste groep van een veertigtal renners naar de finish, al viel het in de laatste vijftien kilometer toch weer stil. Hierdoor kon de groep met Rajović toch weer terugkeren.

Geen nieuwe zege voor Groenewegen

Voor Mathias Norsgaard ging het in deze fase duidelijk niet hard genoeg en dus besloot de Deense tijdrijder van Movistar er alleen vanonder te muizen. Norsgaard wist in z’n eentje een tiental seconden uit te lopen op het peloton, maar bleek niet opgewassen tegen de verenigde krachten van de sprintersteams. Bij het ingaan van de laatste twee kilometer was alles weer te herdoen, en konden we ons gaan opmaken voor de sprint. Topfavoriet Groenewegen kreeg opnieuw een sterke lead-out van Zdeněk Štybar en vervolgens Luka Mezgec, maar dit keer had de Nederlander geen overschot in de sprint.

Sterker, Groenewegen werd in de sprint gevloerd door Jonathan Milan. De 22-jarige Italiaan van Bahrain Victorious, die vorig jaar al meerdere keren zijn rappe benen liet spreken, ging net iets eerder aan in de sprint en wist Groenewegen nipt van zich af te houden. Die laatste kwam nog wel opzetten in de laatste meters, maar kwam er niet meer over. Cees Bol kwam als derde over de streep. Een schrale troost voor Groenewegen: hij blijft wel leider in het algemeen klassement.