Jonathan Caicedo volgt Richard Carapaz op als tijdritkampioen van Ecuador

Jonathan Caicedo heeft in Tulcán de Ecuadoraanse tijdrittitel veroverd. De 29-jarige renner van EF Education-EasyPost versloeg zaterdag Jefferson Alveiro Cepeda en zijn ploeggenoot Jefferson Alexander Cepeda. Caicedo volgde een andere teammaat, Richard Carapaz, op als tijdritkampioen van Ecuador.

Caicedo, die in 2015 en 2019 ook al nationaal tijdritkampioen werd, legde de 37,6 kilometer af in 45 minuten en 50 seconden. Jefferson Alveiro Cepeda (Caja Rural-Seguros RGA) had 53 seconden meer nodig voor zijn chronoproef, Jefferson Alexander Cepeda gaf ruim een minuut toe op Caicedo.

Richard Carapaz stond niet aan het vertrek in Tulcán om zijn titel te verdedigen. Hij zal zondag wel meedoen aan het wegkampioenschap. Daar maakt Carapaz zijn debuut voor EF Education-EasyPost.