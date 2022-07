Jonas Vingegaard wint Tour de France: “Na Hautacam begon ik erin te geloven”

Het is eindelijk bij hem ingedaald. Jonas Vingegaard is zeker van de eindoverwinning in de Tour de France 2022. “Niets kan meer misgaan”, vertelde de Deense kopman van Jumbo-Visma in het flashinterview.

“Het is ongelooflijk. Nu heb ik eindelijk de Tour gewonnen”, aldus Vingegaard. “Ik zit met mijn dochter bij me en dat is geweldig. De Tour is de grootste wedstrijd ter wereld en de grootste koers die je kan winnen. En ik heb het gedaan. Niemand kan me dit nog afpakken nu.”

Op de Col du Granon greep Vingegaard de macht en in de bergrit naar Hautacam voegde hij daar een tweede ritzege aan toe. “Ik had altijd het gevoel dat ik om de eindzege kon strijden, maar ik denk dat ik erin begon te geloven na Hautacam. Daarna zou echt iets mis moeten gaan, wilde ik de Tour niet gaan winnen”, erkent hij.

‘Ik wil zeker meer’

Parijs werd zondag overspoeld met Deense fans die Jonas Vingegaard onthaalden als een held. “Het is geweldig. Er zijn zoveel Denen hier om mij in het geel te zien rijden. Ik waardeer dat enorm en moet iedereen bedanken die voor mij gejuicht heeft de afgelopen weken. Dat betekent heel veel voor mij”, is hij blij.

Zaterdagavond werd al een feest gevierd, maar nu begint het pas echt voor Vingegaard. “Dinsdag moet ik naar Nederland voor de viering daar”, doelt hij op een feest bij het hoofdkantoor van de ploeg en de sponsoren. “Woensdag ben ik in Kopenhagen en donderdag ben ik in mijn thuisstad. Vanaf vrijdag lig ik een week lang op de bank”, grapt hij.

Aan de Tour van 2023 wil hij nog niet te veel denken. “Ik ben heel blij met deze zege. Ik wil dit eerst vieren en dan uitrusten, maar daarna wil ik zeker meer”, steekt Vingegaard zijn ambities toch niet onder stoelen of banken.