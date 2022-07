Jonas Vingegaard: “Wat twee jaar geleden gebeurde, mocht vandaag niet weer gebeuren”

Ook Jonas Vingegaard, die vandaag zijn Tourwinst veiligstelde, barstte na afloop van de tijdrit in tranen uit. “Wat dit betekent? Alles! Niet te beschrijven. Dit is het grootste in het wielrennen en we hebben het gedaan. Dat ik dit hier aan de aankomst met mijn twee meisjes mag delen, maakt het allemaal nog mooier.”

Vingegaard doelde uiteraard op vriendin Trine Marie en dochtertje Frida. “Geweldig dat zijn hier zijn”, stamelde hij. “Dit is het mooiste moment uit mijn leven. Sinds vorig jaar ben ik erin gaan geloven dat het kon. Nu is het gebeurd. Ongelooflijk.”

De 25-jarige Deen sprak ook over opluchting. “Omdat wat twee jaar geleden met Primoz gebeurde op La Planche des Belles Filles, door ons hoofd spookte”, gaf hij toe. “Dat wilden we vandaag niet opnieuw laten gebeuren.”

Vrienden, broers zelfs

Tijdens het flashinterview kwam ook nog het team-aspect ter sprake. “Dat Wout van Aert zo emotioneel reageert op mijn zege? Maar zo gaat dat bij ons. We zijn bijzonder close met elkaar. Mijn ploegmaats zijn mijn vrienden, mijn broers als het ware. Ik ben ook bijzonder blij dat Wout hier nog de tijdrit wint.”

Dat er vanavond gevierd gaat worden, gaf Vingegaard tot slot nog mee. “Het is een speciale dag voor het hele team. Ik wil iedereen kunnen bedanken. Elke renner, maar ook elk lid van de staf. Wat dit in Denemarken gaat teweeg brengen? Geen idee. Ik lees geen kranten of media, dus ik weet niet hoe gek het er aan toe zal gaan.”