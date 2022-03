Vingegaard tweede in Tirreno-Adriatico: “Ik dacht er niet aan Pogacar te volgen”

Jonas Vingegaard heeft zich zaterdag opgewerkt naar de tweede plaats in het algemeen klassement van Tirreno-Adriatico. In de bergrit met twee keer de Monte Carpegna werd de Deense kopman van Jumbo-Visma tweede, ver achter een ongenaakbare Tadej Pogačar. “Hij was fenomenaal”, liet Vingegaard weten na afloop.

“Ik ben tevreden met hoe het gelopen is. Op de klim reed hij een minuut van ons weg. Ik zat al op de limiet toen hij aanviel, dus ik dacht er niet aan om hem te volgen. Hij was gewoon de beste vandaag”, gaat hij verder. Vingegaard bleef achter Pogačar over in een groepje met Mikel Landa, Enric Mas en Richie Porte. Die laatste twee maakten in de laatste afdaling richting Carpegna een fout, waardoor Vingegaard en Landa overbleven. De Deen won vervolgens het sprintje om de tweede plaats, op ruim een minuut van de soevereine Pogačar.

In de rangschikking is Vingegaard opgeklommen naar de tweede plaats, omdat Remco Evenepoel veel tijd verloor en Thymen Arensman iets wegzakte. Zijn achterstand op Pogačar bedraagt nu 1.52 minuut. “Ik ben blij dat ik nu tweede sta in het algemeen klassement. Buiten mijn tijdrit heb ik er ook al een goede week op zitten. Ik kijk nu eerst uit naar de rit van morgen voor ik aan mijn volgende wedstrijden denk”, aldus de Deen.

De slotrit van Tirreno-Adriatico lijkt een kans voor de sprinters. De aankomst ligt in San Benedetto del Tronto.