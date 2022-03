Tadej Pogacar heerst in koninginnenrit Tirreno-Adriatico, Evenepoel kraakt

Tadej Pogačar is heer en meester in Tirreno-Adriatico. In de zware zesde etappe naar Carpegna, met een dubbele passage over de Monte Carpegna, kwam de kopman van UAE Emirates alleen over de aankomst, nadat hij met nog vijftien kilometer te koersen was weggereden uit de groep favorieten. Remco Evenepoel kende geen goede dag en raakte zijn podiumplaats kwijt.

Niet alleen in Parijs-Nice, ook in Tirreno-Adriatico stond de koninginnenrit op het programma. De op een na langste etappe werd afgesloten met de Monte Carpegna, de trainingsberg van Marco Pantani, die de renners twee keer over moesten. Met Tadej Pogačar in de blauwe trui werd de koers om kwart voor elf op gang gebracht. De Sloveen begon met een voorsprong van negen seconden op Remco Evenepoel aan de voorlaatste dag. Thymen Arensman, nummer drie in het klassement, volgde op ruim veertig tellen.

Wereldkampioen Julian Alaphilippe in de aanval

Al vroeg in de etappe barstte de strijd om de vlucht van de dag los, terwijl het tempo hoog lag. In de eerste twintig kilometer probeerden Benoît Cosnefroy (AG2R), Marco Haller (BORA), Davide Bais (EOLO-Kometa) en Alexander Konychev (BikeExchange-Jayco) te ontsnappen, maar Israel-Premier Tech en Trek-Segafredo wilden de vier vluchters niet te ver weg laten rijden. Het zorgde voor tegenaanvallen en uiteindelijk maakten Alex Aranburu, Lluís Mas (Movistar), wereldkampioen Julian Alaphilippe, Mikkel Honoré (Quick-Step) en Quinn Simmons (Trek) de oversteek.

De negen renners sterke kopgroep reed in de eerste zestig kilometer meer dan vier minuten weg, terwijl UAE Emirates en Arkéa Samsic achter hen controleerden. De voorsprong schommelde dan lange tijd tussen de vier en vijf minuten. Op zestig kilometer van de streep versnelde het peloton en begon de voorsprong van de vluchters langzaam maar zeker kleiner te worden. Het duurde niet lang vooraleer de kopgroep uit elkaar viel. Cosnefroy, Aranburu, Mas, Alaphilippe en Simmons waren de sterkeren en begonnen gezamenlijk aan de eerste passage van de Monte Carpegna.

Op de klim moest eerst Mas eraf in de kopgroep, en later ook Cosnefroy. Simmons had duidelijk goede benen en zorgde ervoor dat ook Alaphilippe overboord ging. Daardoor had de Amerikaan enkel nog Aranburu in zijn wiel. Wie echter slechte benen had, was Remco Evenepoel. De tweede in het klassement moest op de Monte Carpegna lossen uit het peloton, maar probeerde op zijn eigen tempo de schade te beperken. Op kop van de grote groep bleef UAE Emirates, de formatie van Pogačar, onverstoord doorrijden.

Quinn Simmons heeft bergtrui steviger om de schouders

Simmons maakte een sterke indruk en kon ook Mas lossen, waardoor hij als laatste vluchter van voren overbleef. De 20-jarige renner had de groene bergtrui al om de schouders, maar deed voor het bergklassement opnieuw een goede zaak door als eerste boven te komen op de Monte Carpegna. Op de top had hij ruim twintig seconden voorsprong op de groep favorieten. Het werd niet de dag van Evenepoel. De kopman van Quick-Step Alpha Vinyl verloor steeds meer terrein en keek op de top al tegen ruim een minuut achterstand aan.

In de smalle afdaling van de Monte Carpegna probeerde Bahrain Victorious de concurrentie onder druk te zetten en daardoor smolt de voorsprong van Simmons als sneeuw voor de zon. De groep favorieten daalde vlak voor de voorlaatste passage van de streep, op negentien kilometer van de finish, neer op de Amerikaan. Daarna begon de tweede beklimming van de Monte Carpegna. Met nog zestien kilometer te gaan versnelde Mikel Landa en Pogačar, Jonas Vingegaard en Enric Mas waren de enige renners die konden volgen.

Op vijftien kilometer van de finish probeerde Landa nog een keer te demarreren, maar die aanval werd overgenomen door Pogačar. De Sloveen pakte meteen een gelijk gat op Landa, Vingegaard en Mas, en Richie Porte die op zijn eigen tempo kon terugkeren. Pogačar reed in relatief korte tijd meer dan een minuut weg bij de tegenstand en mocht in de afdaling al voorzichtig aan de ritzege gaan denken. In de afzink naar Carpegna kwam Mas hard ten val en hij moest Landa, Vingegaard en Porte laten gaan. Ook Porte miste een bocht en moest eraf.

Royale voorsprong van Tadej Pogačar in het klassement

Pogačar bleef uit de problemen en kwam na 215 kilometer solo over de finish. Na zijn overwinning in de vierde etappe naar Bellante, was het zijn tweede zege in deze Tirreno-Adriatico. Uiteindelijk kwam Vingegaard als tweede over de streep, vlak voor Landa die derde werd. Porte werd vierde. Evenepoel eindigde dertiende, op vier minuten van de winnaar. Pogačar begint morgen met een voorsprong van 1:52 minuut op Vingegaard aan de slotetappe. De rest volgt al op meer dan twee minuten.