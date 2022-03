Remco Evenepoel verliest podiumplek in Tirreno: “Niet goed genoeg vandaag”

Remco Evenepoel beleefde in Tirreno-Adriatico een dag om snel te vergeten. De leider van Quick-Step Alpha Vinyl begon als de nummer twee aan de koninginnenrit naar Carpegna maar vond zich aan het eind van de etappe terug op de elfde plaats van het klassement.

Evenepoel moest op de eerste beklimming van de Monte Carpegna lossen uit het peloton en keek op de top al tegen ruim een minuut achterstand aan. De 22-jarige renner kon rekenen op de steun van wereldkampioen Julian Alaphilippe, die, ondanks dat hij in het eerste deel van de rit nog in de aanval was gegaan, nog genoeg over had om zijn ploeggenoot op tempo te houden en hem in de vallei te helpen tot aan de voet van de laatste klim.

Ondanks dat zijn rol in het algemeen klassement was uitgespeeld, liet Evenepoel het hoofd niet hangen en probeerde hij de schade zo veel mogelijk te beperken. Uiteindelijk sloot hij de etappe af op de dertiende plaats, op vier minuten van etappewinnaar Tadej Pogačar. “Het was niet goed genoeg vandaag”, schreef de Belg in een korte reactie op social media. “Bedankt ploeg voor al het harde werk en gefeliciteerd Tadej Pogačar.”

Voorafgaand aan de etappe liet Evenepoel weten dat hij rekening hield met een zware dag en dat ook de kou een rol kon gaan spelen. “Het wordt vandaag een heel zware etappe, koud ook. Het belangrijkste is dat we warm blijven in de afdaling, om daarna met frisse benen en een goed gevoel aan de tweede beklimming van de Carpegna te beginnen. We weten allemaal dat de beste klimmers van de vorige Tour de France hier zijn. Mijn enige doel is om ze te volgen.”

Morgen eindigt Tirreno-Adriatico. De etappe door en rond San Benedetto del Tronto is normaal gesproken voor de sprinters op het lijf geschreven.