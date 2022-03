Thymen Arensman handhaaft zich in top tien Tirreno: “Gevochten tot de finish”

Thymen Arensman raakte weliswaar zijn podiumplaats in Tirreno-Adriatico kwijt, maar de 22-jarige Nederlander slaagde er in de koninginnenrit naar Carpegna wel in zich te handhaven in de top tien van het algemeen klassement. Als de nummer zes begint hij morgen aan de slotetappe.

Op de zesde dag van Tirreno-Adriatico koerste het peloton over 215 kilometer van Apecchio naar Carpegna. In de laatste veertig kilometer werden de renners twee keer de zware Monte Carpegna, de trainingsberg van Marco Pantani, over gestuurd. “Het was de koninginnenrit en het was echt een zware, lange dag, met een super zware klim die we twee keer moesten doen”, liet Arensman na afloop weten via de social media van zijn ploeg Team DSM.

De Nederlandse renner bedankte zijn ploeg voor al het werk onderweg. “In het begin hebben de jongens goed werk geleverd door de aanvallen te coveren en ervoor te zorgen dat het een goede ontsnapping was die ging. Tijdens de etappe zorgden ze er ook voor dat Romain (Bardet, red.) en ik alles hadden wat we nodig hadden, en hielden ze ons in een goede positie, dus het was echt goed werk van het team. Op de zware klim bleef Chris (Hamilton) zo lang mogelijk bij ons.”

Vanaf dat moment was het afzien voor de jonge renner. “Het was vechten tot de finish. Ik brak een beetje op de laatste klim, maar Romain bleef bij me en dat was echt speciaal. We gingen heel snel in de afdaling en in de vallei, en vochten tot aan de finish. Ik denk dat we echt blij mogen zijn met het teamwork dat we hebben laten zien, onze tiende (Arensman) en elfde plaats (Bardet) in deze etappe en de zesde plaats in het klassement.”