Jonas Vingegaard slaat dubbelslag in CRO Race

Jonas Vingegaard heeft na de derde ook de de vijfde etappe in de CRO Race gewonnen. De Deen van Jumbo-Visma koerste de hele dag in de frontlinie en was op de korte slothelling net wat sneller dan Oscar Onley. Vingegaard is ook de nieuwe leider.

In de CRO Race stond zaterdag een heuveletappe van 154 kilometer op het programma. Na tien kilometer koers, lag al een tussensprint, waar Matej Mohoric als eerste doorkwam en drie bonificatieseconden verdiende. Hij liep zo drie seconden in op zijn eigen ploeggenoot Jonathan Milan, die als leider aan de rit begon, en Jonas Vingegaard, de nummer twee in de rangschikking.

Vroeg koers

Laatstgenoemde besloot op de zware Poklon-klim (16 km aan 6%) – met de top op honderd kilometer van het einde – zijn ploeg op kop te zetten en zo de druk bij Milan op te voeren. Met succes, want de Italiaan zat op de top niet meer bij een elitegroepje van zo’n twintig renners. Mohoric, die virtueel op één seconden van Vingegaard stond, kon wel volgen. Twee andere renners van Bahrain Victorious, Damiano Caruso en Hermann Pernsteiner, bleven bij Milan en probeerden hun kopman terug van voren te brengen.

Op zo’n 65 kilometer van de finish was het verschil tussen de twee groepen zo’n twee minuten. Hier lag weer een tussensprint en opnieuw snoepte Mohoric een bonificatieseconde mee, waardoor hij gelijk kwam met Vingegaard in het klassement. In de kilometers daarna kwam ook Milan steeds wat dichter, ondanks het werk vooraan van INEOS Grenadiers, Team DSM en Jumbo-Visma, in de persoon van Gijs Leemreize. Met nog veertig kilometer te gaan, was de kloof verkleind tot een minuut.

Milan speelt geen rol meer

Later liep de voorsprong weer op. Zoveel zelfs dat Milan op een zeker moment geen factor meer was om rekening mee te houden. Aldus werd het in de laatste 25 kilometer van de wedstrijd onrustig voorin en zagen we uiteindelijk drie renners een gat slaan: Santiago Buitrago, Omar Fraile en Chris Hamilton. Hoewel Leemreize inmiddels was weggevallen, viel het niet stil in de achtervolgende groep. Dertien kilometer voor het einde was de groep weer bij elkaar.

Net voor het ingaan van de 12,5 kilometer lange slotronde, op de helling richting de streep, trok Vingegaard stevig door. Oscar Onley, donderdag ook al tweede, gaf echter niet af en bleef bij de Deen. Ook Brandon Rivera, Matej Mohoric, Vincenzo Albanese en Torstein Træen zaten mee. Zij leken met zijn zessen om de zege te strijden, maar uiteindelijk sloot nog een troepje renners aan. Onder hen ook Pierre Rolland, die op dik drie kilometer wegsprong.

Rolland strandt in het zicht van de haven

De Fransman begon met een mooie voorsprong aan de beklimming naar de streep. Hij leek een goede kans te maken op de dagzege, maar de versnelling van achteruit kwam nog. Het was Jonas Vingegaard die als eerste voorbij Rolland kwam en uiteindelijk ook de zege pakte. Gemakkelijk ging dat evenwel niet, want Oscar Onley bood dapper tegenstand. De Brit strandde met klein verschil op de tweede plaats. Door zijn zege is Vingegaard ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.