Jonas Vingegaard pakt meer dan minuut op Pogacar: “Maar weet dat Tadej nooit opgeeft”

Jonas Vingegaard heeft de Tour de France al op de vijfde dag op zijn kop gezet. Waren de eerste dagen nog een feest voor Tadej Pogačar, na de bergrit naar Laruns staat de kopman van Jumbo-Visma met 53 seconden voorsprong in het klassement op zijn grote rivaal. “Ik wist niet dat hij niet kon volgen. Ik voelde mij gewoon goed”, aldus Vingegaard in een eerste reactie bij de ploegbus.

Jumbo-Visma pakte de Pyreneeënetappe naar Laruns aan om meteen tijd te pakken op Pogačar. Op de Col du Marie Blanque deelde Vingegaard een dreun uit aan de Sloveen. “Vroeg in de rit wilden we iemand mee in de kopgroep, maar dat werden er drie. Dat was nog beter. Ze deden het geweldig”, aldus de Deen. “We hoefden zelf niet rijden in het peloton, dat was ook goed.”

“Op de laatste klim voelde ik mij goed. Ik zei tegen Sepp Kuss dat hij moest gaan en mocht aanzetten. En daarna plaatste ik mijn aanval”, blikt Vingegaard terug op zijn venijnige aanval, die Pogačar duidelijk niet kon volgen. “Dat wist ik toen nog niet. Ik voelde mij goed en op zo’n moment kijk ik alleen naar mezelf. Dan probeer ik aan te vallen. Hoe dit bij hun aankomt? Dat moet aan hen vragen. Maar ik weet wel dat Tadej nooit opgeeft. Het wordt een strijd tot in Parijs.”

De verschillen in het klassement zijn groot nu. “Ik ben superblij met die 53 seconden, dat is heel mooi”, lacht Vingegaard, die ook waakt voor de nieuwe drager van het geel. “Naar Jai Hindley moeten we zeker naar kijken. Tijdens de rit dachten we ook aan achtervolgen omdat hij mee was, maar we besloten dat niet te doen. Maar we moeten zeker wel op Jai letten.”

