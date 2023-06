Jonas Vingegaard over speldenprikje: “Iemand anders startte de show”

Jonas Vingegaard zagen we in de slotfase van de zesde rit in het Criterium du Dauphiné een speldenprik uitdelen aan de overige klassementsrenners, maar kwam niet weg. Na afloop legde hij uit waarom: “Iemand anders startte de show. Tobias Halland Johannessen maakte het zwaar, dus probeerde ik te counteren.” Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

“Het was niet zwaar genoeg om het verschil te maken”, concludeert Vingegaard. “Het team heeft het goed gedaan en er komen nog een een paar zware bergetappes aan. Hopelijk voel ik me dan goed.”

Op wie de Deen, die nu een minuut voorsprong in het klassement heeft op Ben O’Connor en Julian Alaphilippe, de komende dagen gaat letten? “Ik kijk naar de gehele top-10. Ik zal niemand de ruimte geven.”

