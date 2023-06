Georg Zimmermann is de beste vluchter in Criterium du Dauphiné

Georg Zimmermann heeft vanuit de vroege vlucht de zesde etappe in de Dauphiné gewonnen. In de slotfase van de etappe reed de Duitser weg bij Jonathan Castroviejo en Mathieu Burgaudeau. Jonas Vingegaard kwam niet in de problemen en behield de leiderstrui.

Het Criterium du Dauphiné ging vrijdag verder met een lastige bergrit naar Crest-Voland. In de laatste kilometers van de etappe waren de Col des Aravis (7,7 kilometer aan 6 procent), de Côte de Notre-Dame-de-Bellecombe (3,2 km aan 6,1%) en de slotklim (2,3 km aan 6,6%) richting skigebied Crest-Voland de belangrijkste hindernissen.

Een grote kopgroep met Nans Peters, Jonathan Castroviejo, Andrea Bagioli, Andrey Amador, Georg Zimmermann, Matteo Jorgenson, Matteo Trentin, Axel Zingle, Lawson Craddock, Mathieu Burgaudeau, Matteo Vercher, Simon Guglielmi en Alexis Vuillermoz koos al vroeg het hazenpad en reed een voorsprong van om en nabij de drie minuten bij elkaar.

Zimmermann, Castroviejo en Burgaudeau rijden weg

Echt kans op de ritzege leken de renners vooraan niet te hebben omdat Uno-X en Team DSM nog voor de Col des Aravis vaart maakten in het peloton. Aan de voet van deze beklimming was de voorsprong van de vroege vlucht nog maar anderhalve minuut. Toch begon het er steeds beter uit te zien. Op de klim van tweede categorie spatte de kopgroep uiteen en kwamen Burgaudeau, Castroviejo en Zimmermann vooruit te rijden, terwijl er in het peloton wat vaart werd teruggenomen. INEOS Grenadiers begon zelfs met afstoppen.

Op de laatste twee beklimmingen in de laatste tien kilometer zou meer duidelijk worden. Met nog steeds anderhalve minuut voorsprong op het flink uitgedunde peloton begonnen de drie koplopers aan deze Côte de Notre-Dame-de-Bellecombe.

Hier zouden de drie coureurs nog hun kruit droog houden, maar in de slotkilometers barstte de strijd om de ritzege tussen de drie helemaal los. Zimmermann plaatste, zo leek het, op 2 kilometer van de finish een beslissende demarrage, maar werd op 300 meter nog teruggepakt door Burgaudeau. In een sprint was de Duitser alsnog de betere.

Vingegaard blijft leider

Vingegaard deelde in de laatste kilometer nog een speldenprik uit aan de favorieten, maar kwam niet weg en zou in dezelfde tijd als de overige klassementsrenners binnenkomen. De Deen gaat met nog twee ritten te gaan stevig aan de leiding.