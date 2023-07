Jonas Vingegaard na beklijvend duel met Pogacar: “We zijn echt aan elkaar gewaagd”

Jonas Vingegaard wist vandaag één seconde tijdwinst te boeken op zijn grote concurrent Tadej Pogacar. Op papier wellicht een goede dag, maar na een hele rit op kop van het peloton van zijn ploeg Jumbo-Visma misschien toch een wat schamele opbrengst voor de Deen, hoewel hij zelf niet ontevreden lijkt over het verloop van de etappe.

“Over het algemeen heeft de ploeg het goed gedaan vandaag en we zijn superblij met hoe het is gegaan. Mijn ploeggenoten waren geweldig vandaag, en daar wil ik ze voor bedanken”, zei de gele truidrager dankbaar in het flashinterview. Vooral ploeggenoot Wout van Aert viel vandaag op door terug te keren in de favorietengroep nadat hij aanvankelijk werd gelost op de Col de Joux Plane.

Vingegaard leek even te kraken na een demarrage van Pogacar, maar de 26-jarige renner wist het gat uiteindelijk toch weer te dichten, waarna de twee het uitvochten voor de bonicifaties op de top, waarbij de Sloveen werd gehinderd door twee motoren. “Tadej (Pogacar, red.) ging vroeg maar werd opgehouden door een motor waarna hij weer stopte.”

“Gelukkig was ik in staat om hem te kloppen. Het is moeilijk om nu te zeggen hoe de krachtsverhoudingen tussen ons zijn. We zijn echt aan elkaar gewaagd. Het wordt een mooi gevecht richting Parijs”, besloot de titelverdediger.

