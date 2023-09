zaterdag 9 september 2023 om 18:09

Jonas Vingegaard looft veerkrachtige Remco Evenepoel: “Heel cool en verdiend”

Jonas Vingegaard kwam zaterdag niet in de problemen in de Vuelta. De Deen van Jumbo-Visma kwam keurig in het groepje der favorieten over de meet en handhaafde zijn podiumplaats met nog zeven ritten te gaan.



Vingegaard prijst na de finish vooral dagwinnaar Remco Evenepoel. “Het is heel erg cool dat hij zich zo heeft teruggevochten. Hij heeft een indrukwekkende etappe gereden en het is een verdiende zege voor hem.” De Belg neemt na zijn masterclass wel de bergtrui over van Vingegaard, die daar niet erg mee lijkt te zitten. “Natuurlijk had ik nog langer in de bergtrui willen rijden, maar hij verdient het echt.”

Tot slot gaat het over rodetruidrager Sepp Kuss, die bij Jumbo-Visma de man lijkt te zijn om het af te maken. “Ik vertel hem dat hij erin moet geloven en dat hij altijd van voren moet zitten. We proberen elkaar zo goed mogelijk te helpen”, eindigt de Tourwinnaar.