Jonas Vingegaard kraait victorie in derde etappe CRO Race

Jonas Vingegaard heeft de derde etappe van de CRO Race gewonnen. Op de venijnige slothelling, waar een stuk onverhard in zat, versloeg de Deen van Jumbo-Visma Oscar Onley en Matej Mohoric.

De derde etappe van de CRO Race was er een voor de puncheurs. De rit 157 kilometer lange rit werd gekenmerkt door de helling naar Draga (3,4 km aan 5,6%) – met de top op ruim tien kilometer voor het einde – en de slotklim (1,6 km aan 5,9%) naar Primostein. Deze laatste helling bevatte een gravelstrook. Jonathan Milan, de winnaar van de eerste twee etappes, begon de dag als leider.

De vlucht van de dag bestond uit zeven renners, die een maximale voorsprong van drie minuten kregen. Jumbo-Visma en Bahrain Victorious zorgden in het peloton voor de controle en zorgden ervoor dat de kopgroep op Op de voorlaatste klim kwam er nog een versnelling van drie renners, waaronder Tom Wirtgen (Bingoal Pauwels Sauces WB), maar zij hielden niet stand.

Spetterende finale

We gingen met een uitgedund peloton naar de voet van de klim naar Primostein. Jumbo-Visma nam daarbij aanvankelijk de leiding, maar het was dringen vooraan. De mannen van Team DSM kwamen als overwinnaars uit de strijd en begonnen vooraan aan de gravelsector. Klassementsleider Milan zat ook vooraan en trok op zeshonderd meter van de streep zelf door.

In de laatste driehonderd meter, waar het onverharde stuk ophield en de renners over betonplaten verder reden, versnelde Oscar Onley. De renner Team DSM trok stevig door, maar kon Jonas Vingegaard niet over boord gooien. De winnaar van de voorbije Tour de France ging over de jonge Brit heen en hield hem af tot de streep. Jonathan Milan werd op negen seconden vijfde en blijft leider.