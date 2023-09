dinsdag 19 september 2023 om 10:27

Jonas Vingegaard komt niet meer in actie in 2023

Jonas Vingegaard mag gaan genieten van zijn off-season: de tweevoudig Tourwinnaar heeft geen wedstrijden meer op het programma in het restant van 2023. Dat heeft hij laten weten in gesprek met het Deense TV 2 Sport.

Afgelopen zondag sloot Vingegaard de Vuelta a España af op de tweede plaats, achter ploeggenoot Sepp Kuss. Zijn vrouw en dochter waren in Madrid om hem te onthalen. “Dat was geweldig. Ik zag ze ook ’s ochtends al, want we hadden wat tijd. Het was gewoon ongelofelijk fijn om hen in de ochtend al te zien. Ik kijk uit naar het off-season en het genieten van de tijd met hen.”

Vingegaard kende (opnieuw) een bijzonder succesvol seizoen. Hij won natuurlijk voor de tweede keer de Tour de France en daarnaast was hij de beste in O Gran Camiño, de Ronde van het Baskenland en het Critérium du Dauphiné. In zijn overige rittenkoersen eindigde hij ook op het podium. In Parijs-Nice werd hij derde, in de Vuelta a España dus tweede. Vingegaard reed dit jaar geen eendagswedstrijden. Hij heeft 68 koersdagen in de benen.