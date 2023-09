dinsdag 19 september 2023 om 10:22

Een driestrijd met Pogacar en Evenepoel? ‘Primoz Roglic start in Ronde van Lombardije’

Primoz Roglic zal op 7 oktober de Ronde van Lombardije betwisten. Dat meldt het Sloveense publieke omroep RTV SLO, dat de renner van Jumbo-Visma sprak na de slotrit van de Vuelta a España. Ook de Giro dell’Emilia zou nog op het programma van Roglic staan.

Roglic reed de Ronde van Lombardije vier keer eerder. Bij zijn laatste deelname, in 2021, behaalde hij zijn voorlopig beste uitslag: vierde. Dit jaar zal hij het op moeten nemen tegen onder meer Remco Evenepoel en zijn landgenoot Tadej Pogacar, die Il Lombardia de voorbije twee jaar op zijn naam wist te schrijven.

De Giro dell’Emilia is voor Roglic ook geen onbekende wedstrijd. Hij stond meermaals aan de start en was tweemaal de beste, in 2019 en 2021.