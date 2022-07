Vingegaard kan eindzege ruiken: “Ploeg was ongelooflijk, Van Aert lost zelfs Pogacar”

Video

Jonas Vingegaard heeft zijn overwinning in de bergetappe naar Hautacam opgedragen aan zijn vriendin en dochtertje. Dat zei de geletruidrager van Jumbo-Visma, die op de slotklim een flinke klap uitdeelde aan Tadej Pogačar, in het flashinterview. “Het is ongelooflijk”, aldus de Deen, die nu 3.26 minuut voorsprong heeft op zijn naaste belager.

“Vanmorgen zei ik tegen mijn vriendin en dochter dat ik voor hen wilde winnen. Dat is gelukt”, zegt hij met een snik in zijn stem. “Ik ben heel blij en trots dat ik voor hen gewonnen heb, oor mijn meiden thuis. Aan de finish was ik vooral blij dat het klaar was. Deze etappe was ongelooflijk zwaar. Heel blij dat ik de rit heb gewonnen.”

“Maar er zijn nog twee dagen voor Parijs. We moeten gefocust blijven en het dag per dag bekijken”, waakt Vingegaard voor onderschatting in de vlakke rit naar Cahors van vrijdag en in de tijdrit van zaterdag. Dat alles kan gebeuren, weet Vingegaard maar al te goed. In de gevaarlijke afdaling van de Col de Spandelles kwam hij bijna ten val, en niet veel later viel Pogačar. “Hij miste de bocht en ging onderuit in het gravel. Zijn fiets gleed onder hem weg. Ik heb daarna op hem gewacht”, zegt hij over dat moment.

“Gelukkig had ik ook een sterke ploeg. Ik moet mijn ploegmaats bedanken. Zij waren ongelooflijk. Wout (van Aert, die de hele dag voorop reed en zelf derde werd, red.) lost zelfs Pogačar aan het einde. Kuss was ongelooflijk, maar iedereen… Tiesj, Christophe en Nathan ook.”