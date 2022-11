Jonas Vingegaard: “Juan Ayuso is voor mij de verrassing van dit jaar”

Jonas Vingegaard noemt Juan Ayuso de verrassing van dit wielerjaar. Na Ayuso’s derde plaats in de Vuelta van dit jaar is de Spanjaard volgens Vingegaard een geduchte concurrent de komende jaren.

“Ayuso heeft me van alle renners het meeste verrast”, geeft Vingegaard aan in een interview na afloop van het Saitama Criterium, waarin hij terugblikt op 2022. “In de lente vond ik hem al sterk, daarna reed hij ook in de Vuelta heel goed. Volgend jaar zal ik echt rekening moeten houden.”

Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen vond de Deense Tourwinnaar de leukste wedstrijden om naar te kijken. “Maar dat vind ik eigenlijk elk jaar.”

Over zijn eigen prestaties vertelt hij tot slot: “Mijn beste dag dit jaar was op de Col du Granon. Als ik nu zo terugkijk, was dat mijn beste dag op een fiets ooit.”