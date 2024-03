maandag 4 maart 2024 om 17:01

Opvallende tijdrithelm helpt Vingegaard niet aan zege in Tirreno-tijdrit: “Gevoel was alvast goed”

De renners van Visma | Lease a Bike waren vandaag in de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico te herkennen aan een nieuwe, zeer opvallende helm. Zo ook Jonas Vingegaard. De Deense favoriet voor de eindzege eindigde als negende in de tijdrit in Lido di Camaiore en was daar na afloop wel tevreden mee.

De zevendaagse Italiaanse rittenkoers werd maandag op gang getrapt met een biljartvlakke tijdrit tegen de klok van tien kilometer in een regenachtig Lido di Camaiore. Visma | Lease a Bike maakte er voor het eerst gebruik van de nieuwe innovatieve Aerohead II-helmen van materiaalpartner Giro. Opvallen deden de renners zeker, maar ze konden zich sportief niet echt onderscheiden.

Vingegaard was de beste renner van Visma | Lease a Bike in de daguitslag. De Deense klassementskopman zette de negende tijd neer, op 22 seconden van ritwinnaar en eerste leider Juan Ayuso. “Ik ben best tevreden met de tijdrit die ik vandaag afwerkte”, reageerde Vingegaard na afloop op de website van zijn ploeg. “Het gevoel was alvast goed. Er volgen nog veel etappes waarin er heel wat kan gebeuren. Daar kijk ik enorm naar uit.”

“We hadden een kleiner verschil met Ayuso ingecalculeerd”

Ploegleider Grischa Niermann keek ook terug op de tijdrit. “We wisten dat het tijdritparcours niet ideaal zou zijn voor Jonas. Op een vlakke en korte omloop als dit kon hij zijn krachten dan ook niet optimaal benutten. Achteraf gezien is een plek in de top-tien een prima resultaat. We hadden vooraf een kleiner verschil met Juan Ayuso ingecalculeerd, maar Jonas was de tweede snelste klassementsrenner onderweg. Hij staat er nog steeds goed voor.”