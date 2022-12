Jonas Vingegaard: “Iedere keer als ik kijk, wordt het Tourparcours beter”

Jonas Vingegaard wil in 2023 als titelverdediger terugkeren naar de Tour de France. Geruchten die even in de wereld kwamen dat de Deen na zijn Tour-zege nu het vizier op de Giro d’Italia zou richten, spreekt hij in een interview met RIDE Magazine en WielerFlits tegen.

“Ik wil terug naar de Tour. Het lijkt me heel bijzonder om met rugnummer 1 te starten”, geeft Vingegaard duidelijkheid. “Ik heb wel gezien dat de Giro d’Italia genoeg tijdritkilometers heeft die mij goed liggen, maar verder heb ik dat parcours niet bekeken.”

Het parcours van de Tour de France heeft hij daarentegen al meerdere malen uitvoerig bestudeerd. “Het lijkt weer een zware ronde te worden. Toen ik het parcours voor het eerst zag, was mijn eerste gevoel dat dit een Tour de France was die meer op het lijf van Tadej Pogačar is geschreven. Maar hoe vaker en beter ik het traject bekijk, hoe zwaarder het lijkt te worden. Iedere keer als ik het parcours bestudeer, krijg ik het gevoel dat het me beter ligt.”

Hoe komt het dat je het gevoel krijgt dat het Tourparcours van 2023 je bij een betere bestudering beter ligt dan bij de eerste oogopslag?

“De eerste observatie maakte me duidelijk dat er weinig echt hooggebergte in deze Tour zit. Mijn eerste gevoel zei dat er weinig klimmen in de ronde zitten die mij goed liggen. Maar hoe gedetailleerder ik deze Tour bestudeer, hoe meer ik tot de conclusie kom dat bepaalde ritten me heel goed liggen.”

De Tourwinnaar van Jumbo-Visma denkt dan aan bijvoorbeeld de rit over de Col de la Loze en de etappe die eindigt op de Col du Grand Colombier. “Er is een verschil met de afgelopen editie, toen er een aantal klimmen van zo’n drie kilometer waren. Die zijn komend jaar niet in het parcours.”

“Het zijn nu meer klimmen van zo’n tien kilometer, die allemaal vrij lastig zijn. In de afgelopen editie waren Peyragudes en bijvoorbeeld La Planche des Belles Filles net iets korter, zo’n zeven kilometer. Hoe vaker ik naar het parcours kijk, hoe meer ik ontdek dat de Tour van 2023 me heel goed ligt.”

