Jonas Vingegaard: “Als ik wilde aanvallen, moest het op de voorlaatste klim”

Jonas Vingegaard sloot de Ronde van het Baskenland zaterdag in stijl af. De Deense eindwinnaar, die al als leider begon aan de laatste etappe, schudde in de slotrit een solo van bijna dertig kilometer uit zijn benen. “Het was een zware dag”, was het eerste wat hij zei in het flashinterview na afloop.

“Het was een heel mooie dag voor ons”, vervolgde de kopman van Jumbo-Visma, die zijn ploeggenoten Steven Kruijswijk en Attila Valter mee zag sluipen in de vroege vlucht. “Ik moet mijn ploeggenoten weeral bedanken, ze waren fantastisch. We hadden de wedstrijd op slot met twee jongens in de kopgroep. We deden het perfect vandaag.”

Uiteindelijk trok Vingegaard zelf in de aanval. Dat deed hij op de Izua (4,1 km aan 9,2%), de voorlaatste klim van de dag. “Ik dacht: als ik wil aanvallen, moet het op de voorlaatste klim, want de laatste klim is niet zwaar genoeg om een groot verschil te maken. Ik had de benen en wilde het proberen. Ik weet niet of ik de beste was, maar ik kon wegrijden en ben superblij dat ik voor het eerst een WorldTour-rittenkoers van een week win.”

