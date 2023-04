Vingegaard zet puntjes op de i met solozege in slotrit Ronde van het Baskenland

Jonas Vingegaard heeft de laatste etappe én het eindklassement van de Ronde van het Baskenland gewonnen. De Deen van Jumbo-Visma, die al als leider aan de slotdag begon, reed op de voorlaatste klim van de dag weg bij de andere favorieten en soleerde vervolgens een kleine dertig kilometer naar de streep. James Knox pakte de tweede plaats.

De slotrit van de Ronde van het Baskenland was dit jaar anders dan andere jaren, maar bevatte traditiegetrouw wel weer de nodige hellingen. Nadat halverwege de 137,8 kilometer lange etappe de bijzonder lastige Krabelin (5 km aan 9,6%) beklommen moest worden, begon de echte finale op ruim veertig kilometer van het einde. Vanaf dit punt moesten de Trabakua (3,3 km aan 7,1%), Izua (4,1 km aan 9,2%) en de Urkaregi (5 km aan 4,8%) nog bedwongen worden. De top van deze laatste beklimming lag op twaalf kilometer van de streep.

Sterke kopgroep

In de openingsfase was de wedstrijd gebeurde er echter ook al het nodige. Veel renners wilden in de vlucht van de dag zitten, maar aan de voet van de eerste klim van de dag, was alles weer bij elkaar gekomen. Bergop ontstond vervolgens een sterke kopgroep, bestaande uit Emanuel Buchmann, Bruno Armirail, Esteban Chaves, Ruben Guerreiro, Harm Vanhoucke, Aurélien Paret-Peintre, Rein Taaramäe, Marc Hirschi, Eddie Dunbar, Daniel Felipe Martínez, Attila Valter en Steven Kruijswijk.

De twaalf reden al snel een voorsprong bijeen van meer twee minuten, waardoor Emanuel Buchmann virtueel aan de leiding kwam de staan. De Duitser van BORA-hansgrohe stond voor de start van de rit op een minuut en 37 seconden van klassementsleider Jonas Vingegaard. Jumbo-Visma had met Attila Valter (17e op een minuut en 43 seconden) echter ook iemand mee die relatief kort stond, waardoor de druk bij Bahrain Victorious kwam te liggen. Mikel Landa was immers de nummer twee van het klassement en zag zijn plekje ook in gevaar komen.

Uitdunning

Aan de voet van de bijzonder lastige Krabelin (5 km aan 9,6%) was het verschil met de koplopers teruggebracht tot ongeveer een minuut. Vervolgens zagen we Hermann Pernsteiner het tempo bepalen in het peloton, dat richting de top langzaam maar zeker meer uitdunde. Vooraan was er sneller afscheiding. Chaves, Guerreiro en Kruijswijk reden weg bij de rest, al kon Valter uiteindelijk ook nog terugkeren. We hadden zo een kopgroep van vier.

In het tussenstuk naar de Trabakua gingen Mauro Schmid (Soudal Quick-Step), Igor Arrieta (Equipo Kern Pharma) en Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) in de tegenaanval. Arrieta en Burgaudeau zouden er niet bijkomen, maar Schmid wel. Sterker nog, de Zwitser sprong meteen mee met een aanval van Chaves. De twee werden teruggepakt door de anderen, maar in aanloop naar de voorlaatste klim ging Schmid nog eens.

Vingegaard gaat solo

Op deze klim gaf Jumbo-Visma gas. Eerst met Sam Oomen, daarna met de teruggevallen Valter en Kruijswijk, en uiteindelijk met Vingegaard zelf. De Tourwinnaar gooide zijn concurrenten een voor een overboord, reed naar Chaves en Schmid die weer bij elkaar waren gekomen en liet hen vervolgens achter. Begon Vingegaard aan een solo van bijna dertig kilometer?