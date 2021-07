Jonas Vingegaard: “Alles wat nu nog komt, is een bonus”

Jonas Vingegaard blaast niet al te hoog van de toren nu hij op weg is naar een podiumplaats in de Tour de France. De Deense klimmer van Jumbo-Visma is aan de vooravond van de slotweek derde in het klassement. “Ik ben trots op wat ik heb laten zien tot nu toe. Alles wat nu nog komt, is een bonus”, vertelt hij aan de NOS.

“Ik bekijk het dag per dag en dan zien we wel wat er gebeurt”, houdt Vingegaard zich op de vlakte. “Het is mijn eerste Tour en mijn tweede grote ronde. We gaan zien hoe het verloopt. Ik ben hier om te leren en ervaring op te doen. Als het een tiende plek wordt, dan is dat zo. En als het een podiumplaats is, dan is het een podiumplaats. Ik ben hoe dan ook blij, wat er ook gaat gebeuren.”

‘Zat niet aan mijn limiet op de Ventoux’

De meeste indruk maakte Vingegaard, die na de opgave van kopman Primož Roglič opeens zelf de kopman voor het klassement is, op de Mont Ventoux. Daar was hij de beste klassementsrenner en wist hij zelfs gele trui Tadej Pogačar, te lossen. “Die dag voelde ik mij geweldig”, kijkt de 24-jarige coureur terug.

“Ik was verrast door het tempo, want ik voelde mij heel goed. Ik wil niet zeggen dat het daar makkelijk ging, maar ik zat daar nog niet aan mijn limiet. Toen ik aanviel kon alleen Pogačar volgen en later moest hij ook eraf. Dat kwam als een verrassing voor mij”, aldus Vingegaard.

UAE Tour

Eerder dit jaar trof hij de Sloveense Tourwinnaar ook al in de UAE Tour. Daar won Vingegaard een bergrit. “Dat was een mooie overwinning, die was heel belangrijk voor mij”, zegt hij. “Vorig jaar was namelijk niet mijn beste jaar. Ik had wat problemen en het was mooi om te kunnen laten zien waartoe ik in staat ben. Dat wist ik al, maar het was moeilijk om dat te laten zien.”

Lees ook: