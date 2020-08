Jonas Rickaert na winst in Hageland: “Straks opnieuw knechten”

Vorige week won Jonas Rickaert een rit in de Ronde van Vlaams-Brabant. Vandaag triomfeerde hij in Dwars door het Hageland. Maar de 26-jarige West-Vlaming houdt beide voeten op de grond. “Straks neem ik mijn rol als wegkapitein en lead-out voor Tim Merlier weer op.”

Het was Belgisch kampioen Tim Merlier – zelf vijfde vandaag – die boezemvriend Jonas Rickaert voor de wedstrijd moed had ingepompt. “Dit is wat voor jou, zei Tim. Met jouw vorm… Daar kan ik alleen maar van dromen, lachte ik. Maar hoe meer de wedstrijd vorderde, hoe meer ik in de positie kwam om te winnen. Hmm, misschien heeft Tim wel gelijk, ging het door mijn hoofd. Ik begon er zowaar in te geloven.”

Met Eekhoff gepraat

Rickaert voelde zich naar eigen zeggen een van de sterkste van de kopgroep waar hij deel van uitmaakte. “Samen met Eekhoff. Ik had gemerkt dat hij in goede doen was en heb hem aangesproken om te proberen voor een schifting te zorgen. We zouden wel zien wie mee was, maar met de besten voorin hadden we meer kans om voorop te blijven.”

Eekhoff en Rickaert kregen uiteindelijk niemand mee. “De samenwerking met Nils verliep voorspoedig. Hij deed zeker zijn werk. Toen ik later nog een keer prikte en hij even moest afhaken, voelde ik dat het erin zat. Maar zeker ben je in zo’n finale nooit, hé. Als een renner de aankomst ziet… Daar mag je nooit op vertrouwen. Maar toen ik op de Citadel aanzette, kraakte hij. Op driehonderd meter van de finish wist ik dat de overwinning binnen was.”

Korte briefing

Voor Rickaert zijn tweede zege in een week tijd. Maar hij is niet zinnens om nu plots vooral voor eigen rekening te gaan rijden. “Ik ben zo blij als een ploegmaat wint. Natuurlijk ben ik nu super content met dit. Philip Roodhooft – teammanager – had eerder al gezegd dat ik meer vertrouwen moest kennen in eigen kunnen. Ik vertelde hem toen dat ik die hoop al lang opgegeven had, dat ik me schikte in mijn rol als knecht. Dan is dit wel een leuk tussendoortje.”

“Kijk, onze briefing voor de wedstrijd was kort en duidelijk: we zijn gekomen om te winnen, klonk het. Het is maar dik twee maand koers meer, we willen niets laten liggen. Fijn dat we het ook doen, met ook nog Gianni Vermeersch en Tim Merlier in de top vijf. En dat ik weet dat ik het zelf kan afmaken als de situatie zich voordoet. Maar in Brussels Cycling Classic trek in weer de sprint aan voor Tim.”

Contractverlenging

Rickaert heeft onlangs overigens zijn contract bij Alpecin-Fenix met twee jaar verlengd, terwijl er volgens onze bronnen nochtans interesse was vanuit de WorldTour. “Eerlijk? Ik heb nooit andere opties bekeken. Ik ben blij voor deze ploeg te rijden en voor Tim te mogen werken. Ik zie de ploeg steeds meer groeien. Mooi dat ik daar een rol in heb: als wegkapitein en als lead-out.” En heel af en toe dus ook als winnaar…