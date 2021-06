Jonas Rickaert 4de in Dwars door het Hageland: “Op Citadel van steen naar steen”

Interview

Net als in de laatste editie van Dwars door het Hageland stak Jonas Rickaert een hand uit naar de zege. Maar wat toen wel lukte, werkte vandaag niet. “Toe ik die haakse bocht op de kasseien van de Citadel opdraaide, wist ik dat het er niet in zat.”

Opnieuw maakte Jonas Rickaert in Dwars door het Hageland deel uit van de beslissende ontsnapping. “Ik voelde me goed, ik heb er lang in geloofd dat ik het opnieuw zou kunnen afmaken”, vertelde de West-Vlaming na afloop. “Maar bij het opdraaien van de Citadel wist ik hoe laat het was. Het was op.”

“Tiller zette op hetzelfde moment aan, hij kon wel een kloofje slaan. Dat hij wint, wijst erop dat dat nog steeds de beste tactiek is. Maar zelf was ik vandaag niet goed genoeg. In plaats van de Citadel op te sprinten, reed ik van steen naar steen. Waarom ik iets minder ben? Ik kom natuurlijk net van hoogtestage. Dat zal er wel iets mee te maken hebben. Maar dan nog hoop je op meer dan een vierde plaats als je mee vooraan zit.”

Titel in de ploeg houden

Geen Elfstedenronde voor Rickaert morgen, vanaf woensdag wel de Ronde van België. Daarna volgt het BK. “Allemaal wedstijden waarin we als ploeg hopen te winnen. Ook op het BK zijn we niet zinnens onze titel (Merlier in 2019, De Bondt, in 2020, red.) zomaar af te geven. Of ik in eigen regio zelf ambitie heb? Dat zal afhangen van de ploegtactiek.”

Na het Belgisch kampioenschap gaat de focus in principe richting zijn debuut in de Ronde van Frankrijk. “Er is nog geen officiële selectie”, probeert Rickaert nog even de boot af te houden. “Maar in principe is dat wel de bedoeling, ja.”