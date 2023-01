Jonas Abrahamsen (Uno-X) komt met schrik vrij na harde crash tijdens sprinttraining

Jonas Abrahamsen is met de schrik vrijgekomen na een zware valpartij tijdens een training in Spanje. De 27-jarige Noor van Uno-X kwam tijdens een sprinttraining op hoge snelheid ten val toen zijn ketting eraf sprong. “Jonas werd in de lucht gegooid en was bewusteloos toen we bij hem kwamen”, vertelt zijn ploeggenoot Søren Wærenskjold aan TV2.

Het bleek dat Abrahamsen bij de crash zijn tong had ingeslikt. Wærenskjold en Tord Gudmestad waren als eerste ter plekke en wisten samen ervoor te zorgen dat hun ploeggenoot weer kon ademhalen. “Het was behoorlijk heftig”, reageert Wærenskjold na afloop. Ook de volgwagen van Uno-X, met daarin de ploegdokter, en de hulpdiensten waren daarna snel ter plaatse.

Abrahamsen kon daarna zelf communiceren met de artsen, maar wist niets meer van de val af. Hij werd naar een ziekenhuis vervoerd en mocht na een paar uur terug naar het ploeghotel in Altea. “Naar omstandigheden ben ik in orde”, vertelt hij. “Ik heb een harde klap op mijn hoofd en de achterkant van de dij gemaakt. Ik herinner me niets van wat er gebeurde tussen vlak voor het ongeval en een uur erna. Dat is wel een angstaanjagende ervaring geweest.”

“Ik heb veel schaafwonden en licht gekneusde botten en spieren”, vertelt Abrahamsen over de schade. Ook heeft hij een hersenschudding. Hoe lang de Noor nog uit de roulatie is, is niet bekend.