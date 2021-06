Jon Aberasturi spurt naar zege in Ronde van Slovenië

Jon Aberasturi heeft de derde rit in de Ronde van Slovenië gewonnen. De Spanjaard zette met zijn zege UAE Emirates, dat gretig werk verrichte voor Matteo Trentin, een hak. Matej Mohoric werd tweede. Trentin eindigde nog als derde.



Een dag na de machtsgreep van Tadej Pogačar stond er weer een heuvelachtige rit in de Ronde van Slovenië op het programma. Met de beklimming naar Sremič in de laatste twintig kilometer zou het zomaar weer eens kunnen zijn dat we een nieuwe demonstratie van de Sloveense Tourwinnaar zouden zien.

Voor het zover was trokken er eerst zeven renners ten aanval: Raul Garcia Pierna, Jonas Hvideberg, Jacob Scott, Andrea Garosio, Jaime Castrillo, Jon Irisarri en David Per. Heel lang duurde hun dag in de vroege vlucht echter niet. Met nog 91 (!) kilometer te gaan besloot het peloton dat de aanval van de zeven renners er alweer op zat.

Kenny Molly, Alessandro Monaca en Jhonatan Restrepo en Sergio Araiz probeerden het daarna. Zij hielden het een stuk langer vol. Pas aan de voet van de klim naar Sremič (4,3 kilometer aan 5,6%) werd Restrepo als laatste vluchter ingerekend.

UAE Emirates elimineert Bauhaus, wil sprinten met Trentin

Eenmaal aan de klim begonnen werd duidelijk dat het doel van UAE Emirates was om sprinter Phil Bauhaus te elimineren. Dankzij een aanval van Rafal Majka slaagde de ploeg van de Sloveense leider daarin, al lukte het de Pool niet om zelf weg te rijden.

Twaalf renners, waarvan vier van UAE Emirates, bereikten samen de top om te beginnen aan de laatste twintig kilometer. Aan hen was het om het in de slotkilometers af te maken, al probeerde Markus Hoelgaard en Jan Tratnik de ploeg nog tevergeefs een hak te zetten.

Royale lead-out Pogačar voor Trentin, maar Aberasturi wint

Vooral de aanval van de Sloveen leek UAE Emirates te bedreigen. Pogačar moest in de laatste kilometer zijn landgenoot hoogstpersoonlijk terughalen, om Trentin toch nog aan spurten toe laten komen. Dat lukte, al wist de Italiaan het niet af te maken. In Krško moest hij Aberasturi en Mohoric voor zich laten.