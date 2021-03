Jolien D’Hoore opent Healthy Ageing Tour met zege, harde val Wiebes

Jolien D’Hoore heeft de eerste UCI-wedstrijd op Nederlandse bodem in 2021 gewonnen. Na 126 kilometer rondjes draaien op het TT Circuit van Assen sprintte ze in de laatste meters voorbij Alice Barnes (Canyon-SRAM). Karlijn Swinkels bezorgde haar ploeg Jumbo-Visma een eerste podiumplek door als derde over de finish te komen. De sprint die werd ontsierd door een crash van Lorena Wiebes.

De tiende editie van de Healthy Ageing Tour werd op gang geschoten op het legendarische asfalt van het circuit van Assen. Op het programma: 28 rondes, goed voor een afstand van net geen 130 kilometer.

Belangrijk voor het eindklassement waren vooral de drie bonificatiesprints aan het einde van de zesde, tiende en achttiende ronde. Amy Pieters (SD Worx) won de eerste bonisprint, Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT) en Léna Mettraux (Andy Schleck – CP NVST – Immo Losch) wonnen respectievelijk de tweede en de derde sprint. Chloe Hosking (Trek-Segafredo) won op het biljartvlakke circuit de sprint die meetelde voor het bergklassement.

Hengeveld verrast bijna

Tijdens de wedstrijd was het lastig om voor grote verschillen te zorgen. Desalniettemin vlogen rensters er in het laatste deel van de wedstrijd lekker in. De Luxemburgse ploeg liet zich enkele keren goed van voren zien, maar ook andere formaties staken diverse malen het lont in het kruitvat.

De laatste grote aanval van de dag kwam op naam van de pas 18-jarige Daniek Hengeveld. Het jonge talent van Grant Thornton-Krush Bikes-Tunap Sports viel tijdens haar eerste wedstrijd als UCI-renster aan in de voorlaatste ronde. Ze verzamelde pardoes een halve minuut en even leek ze misschien voor een stunt te kunnen zorgen. De sprintersploegen moesten er nog flink aan trekken, want ze werd pas in de laatste bocht voor de finish gegrepen. Ze zou uiteindelijk nog achtste worden.

Wiebes valt, D’Hoore wint

Alice Barnes trok vanuit de Geert Timmer-bocht de sprint op gang. De Britse kampioene had Lorena Wiebes in haar wiel zitten. Zij leek in pole position te zetten, maar bij het opdraaien van de laatste rechte lijn kwam de snelle Nederlandse hard ten val nadat ze het wiel van Barnes aantikte. Wiebes draaide op het asfalt een aantal keren rond haar eigen as, maar uiteindelijk wist ze zelfstandig de finish te overschrijden.

In het zog van Wiebes moest D’Hoore uitwijken om niet zelf ten val te komen. Dit lukte met kunst- en vliegwerk, waarna de Belgian Bullet in extremis nog over Barnes heen wist te denderen. D’Hoore pakt daarmee haar eerste overwinning van het seizoen. Ze is automatisch ook de eerste leidster in de wedstrijd.

De tweede etappe van de Healthy Ageing Tour is een 14,4 kilometer lange individuele tijdrit aan de kust bij Lauwersoog.