Jolanda Neff kan WK veldrijden in thuisland vergeten maandag 6 januari 2020 om 10:39

Jolanda Neff kan deelname aan het WK veldrijden in eigen land op haar buik schrijven. Het Zwitserse multitalent dat eind december zwaar ten val kwam heeft via haar werkgever Trek laten weten dat ze in ieder geval tot maart geen wedstrijden zal rijden.

Neff, die gisteren haar 27ste verjaardag vierde, kwam eind vorig jaar ten val tijdens een trainingsrit op de mountainbike in North Carolina nadat ze een bocht verkeerd inschatte. “Ik raakte op hoge snelheid van de weg en crashte op een stapel houtblokken”, zo beschreef de Zwitserse haar val. De schade was niet gering: een gebroken rib, klaplong en gescheurde milt was het verdict van de medici.

Intussen is duidelijk geworden dat haar milt nooit meer zal werken. “Die is dood”, vertelt ze in een nieuwe update. “De artsen hebben de slagader moeten dichten, maar sindsdien gaat er geen bloed meer naar mijn milt, waardoor die niet meer werkt. De milt is belangrijk voor het menselijke immuunsysteem, maar je kunt zonder leven. Ik moet nu vooral opletten dat die stop in mijn slagader niet scheurt, want anders moet ik een noodoperatie ondergaan.”

Rentree niet voor maart

“Ik denk dat ik geluk heb gehad in deze situatie”, kijkt Neff terug. “Iedereen heeft snel gehandeld en ik heb de best mogelijke zorg gehad. Ik mag blij zijn dat het niet erger was. Ik heb veel steun en liefde van iedereen mogen ontvangen, dat was echt overweldigend.”

“De komende maanden mag mijn bloeddruk niet te hoog zijn, volgens de medische staf mag ik in die tijd amper bewegen. Volgende week vlieg ik terug naar Zwitserland om samen met de dokter van de olympische ploeg een plan te maken. Hoe meer ik rust, des te sneller ik herstel. De hoop is dat ik als atlete iets sneller kan genezen en in iets minder dan drie maanden weer kan fietsen. Ik zal in ieder geval tot maart niet koersen”, besluit de regerend Europees kampioene op de mountainbike haar verhaal.