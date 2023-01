Johnny Hoogerland 37ste bij rentree in Verenigde Arabische Emiraten

Johnny Hoogerland is bij zijn rentree in het peloton als 37ste geëindigd. De 39-jarige Zeeuw keerde na zeven jaar terug in een individuele tijdrit in de Sharjah Tour (UCI 2.2) in de Verenigde Arabische Emiraten.

Hoogerland had na de tijdrit van 8,9 kilometer door Al-Mamzar een achterstand van 39 seconden op de winnaar, Kyle Gordon van het clubteam Torq. De Brit was een seconde sneller dan de Griek Polychronis Tzortzakis (Griekse selectie) en de Algerijn Nassim Saidi (Dubai Police).

De Sharjah Tour is een vijfdaagse rittenkoers op UCI 2.2-niveau. De wedstrijd in de Verenigde Arabische Emiraten duurt nog tot en met dinsdag 31 januari.

De comeback van Hoogerland moeten we volgens de oud-renner van Vacansoleil niet al te serieus nemen. Hij is gevraagd door zijn voormalig ploeggenoot Grega Bole om als gastrenner mee te doen namens Shabab Al Ahli. “Grega is nog steeds een goede vriend en hij vroeg mij om mee te doen. Ik moest het thuis even overleggen, maar dat kwam al vrij snel goed”, zei Hoogerland.

“Het is bijzonder om deel uit te maken van dit team, dat het wielrennen in de Verenigde Arabische Emiraten een boost wil geven. Ze zijn hier heel ambitieus als het om wielrennen gaat, wat mooi is om te zien”, aldus de oud-Nederlands kampioen.