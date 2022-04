John Lelangue over degradatiezorgen Lotto Soudal: “Met bravoure blijven koersen”

Na het klassieke voorjaar verkeert Lotto Soudal nog altijd in degradatienood, maar teammanager John Lelangue houdt hoop op handhaving op het hoogste niveau. “Het seizoen is nog lang”, vertelt hij aan Sporza. Volgens hem is het niet de bedoeling dat Lotto Soudal nu defensief moet gaan koersen.

Lotto Soudal pakte in vergelijking met vorige week 52 punten op de UCI Team Ranking. De ploeg bivakkeert op de twintigste plaats, op flinke achterstand van de ‘veilige’ achttiende plaats van Cofidis. En omwille van langdurige blessures, waardoor de smalle selectie het geplande programma moeilijk kan blijven afwerken, zijn Reinardt Janse van Rensburg en Carlos Barbero aangetrokken. En dat is nodig, want in de strijd om promotie en degradatie kan de ploeg de UCI-punten hard gebruiken.

‘Er kan veel gebeuren’

“We weten dat er op amper een à twee goede weken nog veel kan veranderen”, reageert Lelangue op de situatie van Lotto Soudal. “In het begin van het seizoen werd er gefocust op de concurrentie van Cofidis en Arkéa-Samsic. Nu zien we dat er nog andere ploegen in de problemen komen zoals Israel-Premier Tech, Movistar of EF-EasyPost. Zij waren het seizoen nochtans begonnen met een voorsprong. Maar er kan veel gebeuren.”

In het voorjaar wilde het niet overal lukken voor Lotto Soudal, mede door ziekte en pech bij kopman Caleb Ewan die daardoor onder meer Milaan-San Remo, de Minerva Classic Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem miste.

Het moest daardoor vooral van de aanval komen. “We weten dat we het vaak voor de echte finale al moesten proberen, want tegen kanonnen als Pogačar of Van Aert schiet je tekort. Maar of we daarom defensief catenaccio moeten spelen? Nee, we moeten met bravoure blijven koersen. We koersen nog altijd om te winnen, niet om punten te pakken.”

‘Prestige houdt ons niet bezig’

Toch denkt Lelangue wel aan degradatie uit de WorldTour. “Maar er zijn voorbeelden van ProTeams die alle WorldTour-wedstrijden kunnen rijden met wildcards, kijk maar naar Alpecin-Fenix”, geeft hij aan.

De CEO van Lotto Soudal heeft er vertrouwen in dat zijn ploeg in dat geval wildcards ontvangt. “Prestige van de eerste, tweede, derde of vierde Belgische ploeg in het peloton te zijn, dat houdt ons niet bezig. Het doel van dit team is om jonge Belgische talenten kansen te bieden en door te doen groeien. Dat hebben we altijd gedaan.”

