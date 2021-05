John Lelangue over de Giro van Lotto Soudal: “Onterechte kritiek doet pijn”

Interview

Bij Lotto Soudal haspelen ze de slotweek van de Ronde van Italië met zijn tweeën af: Stefano Oldani en Harm Vanhoucke. De zes anderen verlieten vroegtijdig de wedstrijd. En dat vindt ook teammanager John Lelangue niet fijn. “Ik ben zelfs een beetje beschaamd”, vertelt hij aan WielerFlits. “Maar ik wil mijn renners verdedigen, want de onterechte kritiek doet pijn.”

We krijgen John Lelangue aan de lijn wanneer hij onderweg is naar Clermont-Ferrand. Zondag start daar in de buurt het Critérium du Dauphiné. De 50-jarige teammanager van Lotto Soudal wil zijn verhaal over de Giro d’Italia doen, begint hij. “Een beetje duiding over wat daar in Italië allemaal gebeurd is de voorbije weken. Want we hebben veel onterechte kritiek over ons heen gekregen en daar word ik niet zo vrolijk van.”

Dat Lotto Soudal drie weken geleden met hoge verwachtingen naar de Giro is vertrokken, vertelt hij. “We hadden een duidelijk plan. We vertrokken naar Turijn om ritten te winnen met Caleb Ewan. Dat was onze prioriteit. Caleb zou tot en met de dertiende rit in de Giro blijven, om in Verona nog een laatste keer te sprinten. Dan zou hij uit koers stappen om te herstellen en zich voor te bereiden op de Tour de France, zijn derde doel (na Milaan-San Remo en de Giro, red.) van het seizoen.”

Zoals in 2019

“Jasper De Buyst en Roger Kluge, zijn twee vaste lead-outs, zouden eventueel nog een paar dagen langer blijven. Maar ook zij zouden dan uit koers verdwijnen, want in de Tour moeten ook zij weer aan de bak voor hun kopman. En in de Tour willen we met Caleb Parijs halen, zelfs al doet hij later nog de Vuelta. De sprint op de Champs Elysées is immers de mooiste die er is.”

Lelangue vertelt dat dit voor Ewan zowat hetzelfde traject is als in 2019. “Giro-Tour, met toen tussendoor de ZLM Tour. Die laatste is dit jaar afgelast, dus wordt het straks de Baloise Belgium Tour. Maar het is een vergelijkbare aanloop naar de Tour. We wisten dat dat kon. De Giro uitrijden? Ik denk dat iedereen beseft dat dit niet logisch is. Tussen einde Giro en begin Tour zitten dit jaar minder dan vier weken. En we willen een frisse Caleb Ewan in de Tour, waar ik een zevental sprintkansen zie.”

Met vijf Milaan halen

Met de vijf andere renners wilde Lotto Soudal Milaan halen. “Niet alleen Milaan halen, doel was ook om met hen aanvallend te koersen. Die vijf waren doelbewust geselecteerd. Hoeveel keer heeft Thomas De Gendt al opgegeven in een grote ronde? En Thomas was in vorm. Ook Tomasz Marczynski is in de grote rondes een vaste waarde. Oké, hij heeft Covid gehad, maar was hersteld en op de goede weg. Dat zagen we in de Waalse klassiekers.”

“Kobe Goossens deed vorig jaar voldoende ervaring op in de Vuelta en was supergemotiveerd. Ik zag hem persoonlijk bezig in Romandië, waar hij de bolletjestrui pakte. Harm Vanhoucke hoefde geen klassement te rijden, ook hij kon focussen op aanvallen en een gooi doen naar ritwinst. Hij is er intussen toe in staat. En Oldani is altijd goed om deel uit te maken van een of andere ontsnapping en hij heeft in de finale eventueel nog een sprintje in de benen. Met wat geluk…”

Hattrick

De eerste week verliep ook naar wens, zegt Lelangue. “Oké, Caleb mist die eerste massasprint in Novara waar Merlier wint, maar de twee volgende sprints wint hij en pakt hij er de Maglia Ciclamino bovenop. Hij was zo fier om het voor het eerst in zijn carrière een leidersshirt in een grote ronde aan te mogen trekken. Het vertrouwen was er om nog één of twee ritten te winnen in dat ciclamino. Hij aasde op een hattrick, misschien zaten er zelfs vier overwinningen in.”

En toen ging het fout. Tijdens de etappe van Foggia naar Guardia Sanframondi kreeg Ewan problemen met de knie. “Dankzij zijn schoeisel”, legt Lelangue uit. “Ik was in Frankrijk voor de Tro-Bro Léon toen ik telefoon kreeg. Dat het ernstig was, kreeg ik te horen. En net die dag verliep de start van de etappe chaotisch, werd er gevallen en hard gekoerst. Wat moet je dan doen?”

“Kniepijn moet je ernstig nemen”, verdedigt Lelangue zijn speerpunt. “Caleb Ewan klaagt zelden. Als hij dat dan wel doet, moet je hem geloven. Ik ben intussen naar Monaco geweest, waar hij drie dagen volledig van de fiets is moeten blijven. Intussen traint hij opnieuw voorzichtig. Maar ik heb gezien hoe ontgoocheld hij was over zijn opgave, en vooral over de kritiek die hij daarvoor kreeg.”

Respect voor RCS

“Kijk, Tim Merlier geeft ook op in de Giro en wint een week later de Ronde van Limburg. Geen vuiltje aan de lucht. Caleb sukkelt echter écht met de knie en wordt door sommige media en een aantal prominenten hard aangepakt. Natuurlijk heeft hij respect voor de Giro en organisator RCS. Dit verdient hij gewoon niet.”

Snel verdwenen ook De Buyst en Kluge uit de Giro. “Jasper kampt al langer met rugproblemen. Daardoor is hij in Gent-Wevelgem gelost uit de kopgroep. In Italië moest hij dagelijks bij de kine passeren, maar hij was in staat Caleb te helpen. Maar eenmaal die verdwenen was, moest hij ook geen verdere risico’s meer nemen. Ik zie hem liever opnieuw fris in de Tour. Idem wat betreft Roger Kluge, die nog meeging tot op de Monte Zoncolan.”

“Marczynski was leeggereden. We waren enthousiast over zijn vorm na de Waalse klassiekers, maar blijkbaar kwam de Giro toch te vroeg. Dat gebeurt. Heeft zijn coronabesmetting er ingehakt? Dat moeten we nu uitzoeken met onze dokters en specialisten. En eventueel via eendagskoersen kijken hoe zijn lichaam reageert. Kobe Goossens was bezig aan een goede Giro, maar kwam ten val en kon niet meer degelijk remmen. Je moet een jonge renner ook niet naar het slachthuis voeren. Hij is intussen aan de beterhand en we overwegen hem Zwitserland te laten rijden.”

Beschaamd

“En Thomas De Gendt kampt sinds het begin van de Giro met kniepijn. Ook hij wilde ab-so-luut niet opgeven, want hij had nog plannen. Onder meer de rit over de Passo Pardoi (uiteindelijk geschrapt, red.) had hij aangestipt. Maar de dokters hebben hem overtuigd dat het op die manier geen zin had. Er zijn overigens wel meer renners in de Giro die met kniepijn sukkelen. Campenaerts bijvoorbeeld. De koude, de regen en sommige lange transfers bevorderen het herstel ook niet.”

“Nee, ik ben ook niet blij met onze Giro, ook al wonnen we twee ritten. Ik ben zelfs een beetje beschaamd dat we maar twee renners meer in koers hebben, maar ik wil mijn renners wel verdedigen”, is Lelangue duidelijk. “En onze strategie. Ik kijk af en toe naar Eurosport. Ook al zijn we maar met twee, ik zie Stefano en Harm in het begin altijd knokken voor de vlucht van de dag. Ze doen hun best. En zonder die val in de Strade-etappe, had Harm misschien zijn rit op zak.”

Ewan via Baloise Belgium Tour naar Tour de France Calew Ewan is intussen opnieuw aan trainen toe. Samen met De Buyst en Kluge zal hij starten in de Baloise Belgium Tour, waar hij in principe twee kansen op een massasprint krijgt. “De rittenkoers is ook ideaal om nog wat koersritme op te doen”, vindt Lelangue. Lotto Soudal heeft elf namen in de voorselectie voor de Ronde van Frankrijk. Lelangue wil de namen nog niet vrijgeven, maar zonder verdere fysieke ongemakken zijn Caleb Ewan, Roger Kluge, Jasper De Buyst, Philippe Gilbert, Thomas De Gendt, Tim Wellens en John Degenkolb wellicht certitudes. “De beslissing valt na het einde van de Baloise Belgium Tour”, zegt Lelangue. “Tegen dan zullen we een goed overzicht hebben. Maar ook in de Tour hebben we sowieso dezelfde doelen als in de Giro: sprinten met Caleb Ewan en aanvallend koersen met de andere jongens. Met dat verschil dat we in de Tour hopen dat de hele ploeg Parijs haalt.”