John Lelangue na ‘niet-negatieve’ testen: “Er is geen stress” vrijdag 28 augustus 2020 om 11:08

Lotto Soudal heeft twee dagen voor de start van de Tour de France enkele personeelsleden naar huis gestuurd vanwege twee niet-negatieve coronatests. Een vervelend begin voor de Belgische ploeg, maar teammanager John Lelangue maakt zich geen zorgen voor de rest van de Tour.

Volgens de ploeg gaat het om één positieve en één verdachte coronatest. Deze geteste personeelsleden keren samen met hun kamergenoten terug naar huis, om zo de gezondheid van de renners en andere stafleden te waarborgen. Het gaat om twee mecaniciens en twee soigneurs. Dit betekent dat Lotto Soudal het voorlopig met vier personeelsleden minder moet doen.

“Het is even behelpen, maar het is doenbaar”

“Normaal werken er vier mecaniciens in de Tour”, verduidelijkt John Lelangue in gesprek met Sporza. “Nu moeten we het tijdelijk rooien met twee. Dat lukt omdat we het geluk hebben dat de Tourstart in Nice is en we daar nog tot maandagochtend kunnen verblijven. Er zijn dus geen verplaatsingen met de vrachtwagen en materiaal. Het is even behelpen, maar het is doenbaar.”

De ploeg is wel van plan om vier nieuwe personeelsleden te laten inreizen. “Maar dat is allemaal niet zo evident”, aldus Lelangue. “Zo moeten ze voldoen aan de zes- en drie-dagenregel en ook negatief testen om in de Tour te kunnen werken. Daarnaast zitten we ook met het feit dat er momenteel nog veel andere koersen worden afgewerkt. Iedereen zit verspreid.”

“Er hoeft geen schrik te zijn bij de renners”

“Na het weekend wordt één en ander wat makkelijker. Die vier personeelsleden zullen vervangen worden, maar dat zal stap per stap gebeuren. Bijvoorbeeld door eerst twee personeelsleden te sturen, vervolgens nog één en daarna nog één.” Tot zover de praktische bezwaren. Een misschien nog wel belangrijkere vraag: voelen de renners en overige stafleden zich nog wel veilig?

“Nee, er is geen stress”, benadrukt Lelangue. “Er hoeft geen schrik te zijn bij de renners. We kunnen alleen maar de regels respecteren en ons zo veel mogelijk beschermen. En hopelijk blijven we voor de rest van de Tour gespaard. Iedereen houdt zich aan de regels.” Eerder liet het organiserende ASO nog weten dat een ploeg, bij twee positieve coronatests, uit de ronde zal worden gehaald.

Versoepeling van de coronamaatregelen?

Dit blijkt uit een achttien pagina’s tellend document gepubliceerd door de ASO, waarin alle coronamaatregelen- en protocollen staan beschreven. Volgens Sporza en L’Équipe heeft de Tourorganisatie inmiddels besloten om deze regel te schrappen. De ASO heeft zelf nog niet gecommuniceerd over een versoepeling van de coronamaatregelen.