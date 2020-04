John Degenkolb: “Als het moet rijd ik zelfs een Tour van 5 weken “ zondag 5 april 2020 om 09:26

John Degenkolb is van mening dat er vanuit de politiek strengere maatregelen moeten komen om de coronacrisis te bestrijden. Dat vertelt de 31-jarige Duitser van Lotto Soudal een interview met het Duitse Der Spiegel.

Degenkolb benadrukt het belang van de Tour de France voor de wielerwereld. “Ik hoop dat de Tour dit jaar op wat voor manier dan ook door zal kunnen gaan. Voor profploegen is die wedstrijd essentieel om te kunnen overleven”, aldus Degenkolb. “Als het moet, rijd ik niet alleen drie, maar vijf weken in de Tour de France”, grapt hij. “Het is belangrijk dat er een oplossing wordt gevonden zodat we überhaupt kunnen beginnen.”

Zelf leverde hij een deel van zijn salaris in. “Bij Lotto Soudal hebben we afstand gedaan van een deel van onze salarissen. Als de sponsors het lastig hebben, dan kan het licht snel uitgaan in de wielersport”, redeneert hij.

Degenkolb leeft net als zijn collega’s nog in ongewis over of en hoe de Tour kan plaatsvinden. “Ik rijd de Tour liever met supporters, maar als het zonder supporters is, ben ik er ook klaar voor. We zijn bereid dat offer te brengen”, aldus Degenkolb, die van mening is dat de politiek hardere maatregelen moet nemen. “Het is belangrijk dat er een oplossing gevonden wordt. Misschien moeten de politici nu even, tot een bepaald moment, heel strenge maatregelen nemen. Dan komt nadien alles weer in orde.”