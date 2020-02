Johan van der Velde keert terug als busschaufeur bij Metec-TKH

Johan van der Velde zal ook in 2020 deel uit blijven maken van het wielerpeloton. De 63-jarige oud-renner werd vorig jaar getroffen door acute leukemie, maar is weer aan de beterende hand. Dit seizoen zal hij weer achter het stuur van een ploegbus plaatsnemen. Na het stoppen van Roompot-Charles maakt Van der Velde namelijk de overstap naar Metec-TKH, zo maakte de continentale formatie gisteren tijdens de ploegenpresentatie in Utrecht bekend.

De wielerwereld werd vorig jaar opgeschrikt door het nieuws dat Van der Velde getroffen was door acute leukemie. De Brabander (derde in de Tour van 1982) onderging een beenmergtransplantatie en is inmiddels aan de beterende hand. “Ik mag niet klagen. Het is nu acht maanden geleden dat ik mijn transplantatie gehad heb. Ik moet nog om de 2 á 3 weken op controle, maar al met al is het best positief”, vertelt hij. “De doktoren kunnen nog niet zeggen of ik helemaal genezen ben, maar de komende jaren zullen zij alles nog goed in de gaten houden. Het heeft tijd nodig.”

Metec-TKH nam afgelopen winter de teambus van het gestopte Roompot-Charles over. Ook buschauffeur Van der Velde gaat dus mee. “Voor ons is het erg belangrijk om iemand te hebben die van de hoed en de rand weet”, legt ploegmanager Michel Megens uit. “Wij rijden dit seizoen weer veel meerdaagse wedstrijden in het buitenland. In totaal zijn we zo’n 65 dagen in het buitenland op pad”, rekent hij uit.

Van der Velde kijkt uit naar het nieuwe seizoen. “Ik wil graag de draad weer een beetje oppikken”, geeft hij aan. “Dan blijf je ook de binding met de wielersport houden. Dat is altijd beter dan op de bank liggen. Ik heb nog geen idee hoeveel dagen ik mee zal gaan met de ploeg. Ik ben in feite niet meer ziek, al zal ik voorzichtig moeten zijn omdat ik wel iets meegemaakt heb.” Mocht hij gas terug willen nemen, heeft de ploeg een backup paraat.

Zijn eerste koers bij zijn nieuwe ploeg wordt volgende week zaterdag de Ster van Zwolle. “Ik kijk er naar uit. Het wielrennen blijft mijn een stuk van mijn leven. Het zijn bij deze ploeg allemaal jonge jongens. Ik vind het nog steeds hartstikke leuk om daarmee samen te werken.”