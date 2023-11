donderdag 30 november 2023 om 14:56

Johan Museeuw: “Het zal moeilijk worden voor Evenepoel om de Tour te winnen”

Remco Evenepoel lijkt volgend jaar zijn debuut te zullen maken in de Tour de France. De vraag is of de 23-jarige Belg meteen mee kan strijden voor de eindzege. Oud-renner Johan Museeuw heeft zijn twijfels.

“Het zal moeilijk worden om de Tour te winnen”, zei De Leeuw van Vlaanderen in de podcast van Geraint Thomas (The Geraint Thomas Cycling Club). “Naar mijn mening is hij nu zeer goed in eendagskoersen. Hij wint die wedstrijd op een geweldige manier. Kijk hoe hij Luik-Bastenaken-Luik wint, kijk hoe hij de Clasica San Sebastian wint… Hij heeft de capaciteit om de Tour te winnen, hij heeft het in zijn lijf, maar ik ben niet niet zeker of het gaat gebeuren.”

“Ik zeg altijd: renners die de Tour winnen zijn écht speciale mensen. Er zijn misschien drie of vier renners die de Tour kunnen winnen. In het verleden waren dat Chris Froome, Bradley Wiggins, jij…”, doelt hij op podcasthost Thomas. “En momenteel zijn dat Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Maar er zijn heel weinig renners in het peloton die naar de Tour gaan en kunnen zeggen dat ze 90 tot 95 procent kans hebben om te winnen. Momenteel denk ik dat Remco 60 procent kans heeft.”

Soudal Quick-Step

Toch kunnen de kansen van Evenepoel in de toekomst nog stijgen, denkt Museeuw. “Als hij naar een ander team gaat, heeft hij meer kans. Hij is een fenomeen, ik hou van hem, maar ik moet eerlijk zijn: het is niet zo gemakkelijk om de Tour de France te winnen.”

Thomas had overigens veel vertrouwen in Evenepoel. “Ik denk dat hij de Tour kan winnen”, zei de Tourwinnaar van 2018. “Quick-Step wordt beter, al zijn de grote rondes momenteel nog niet hun kracht. Maar hij is nog heel jong.”