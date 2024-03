zondag 17 maart 2024 om 16:06

Johan Dorussen verrast met sprintzege in Dorpenomloop Rucphen, ijzersterke Artz tweede

Johan Dorussen heeft de 47ste editie van de Dorpenomloop Rucphen op zijn naam geschreven. De 20-jarige Nederlander van de opleidingsploeg van dsm-firmenich PostNL bleef in de sprint Huub Artz en Henrik Pedersen voor. De tweede plaats van Artz is opvallend, aangezien hij de hele dag in de aanval had gereden.

Vandaag was het tijd voor de ouverture van de Holland Cup. Terwijl de Ster van Zwolle de voorbije jaren het regelmatigheidsklassement opende, was die eer nu weggelegd voor de Dorpenomloop Rucphen. De klassieker in Noord-Brabant levert altijd een interessant koersverloop op en kon rekenen op de deelname van één ProTeam: Tour de Tietema-Unibet. De mannen van Bas Tietema moesten het opnemen tegen heel wat sterke continentale- en clubteams.

In een zeer onderhoudende openingsfase probeerden heel wat renners een vroege vlucht op poten te zetten, maar dit bleek nog niet zo evident. De eerste aanvalspogingen werden vrijwel meteen in de kiem gesmoord. Zo waren de mannen van TDT-Unibet zeer actief in de spits van de koers, maar de vlucht van de dag liet nog even op zich wachten. Uiteindelijk sloegen twee renners, na veel vijven en zessen, dan toch een mooie bres.

Aanvallende Artz laat zich zien

De beloftevolle Nederlander Huub Artz (Wanty-ReUz-Technord) en de nog maar 19-jarige Noor Halvor Dolven (Uno-X Mobility Development Team) sloegen de handen ineen en probeerden met een vroege aanval te anticiperen. De twee koplopers reden lange tijd voor de meute uit, maar wegblijven bleek toch echt te hoog gegrepen. Bij het ingaan van de laatste dertig kilometer kwam er een einde aan het vluchtavontuur van Artz en Dolven.

Waren we op weg naar een sprint? Daar leek het wel op, ook al omdat er in de finale niet meer werd aangevallen. De ploegen en renners hadden zich al verzoend met een spurt en een sprint kregen we dan ook na ruim 180 kilometer koers. In de laatste kilometers werd het tempo flink de hoogte ingejaagd door onder meer TDT-Unibet, VolkerWessels en de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck.

Dorussen snelt naar de bloemen, Artz toch nog tweede

De mannen van de opleidingsformatie van Uno-X Mobilty hielden zich aanvankelijk nog afzijdig, maar namen bij het ingaan van de laatste kilometer resoluut de kop. De Noren gingen zo hard tekeer dat de groep op een lint werd getrokken en er zelfs kleine gaatjes ontstonden. Johan Dorussen zat echter wel goed geplaatst en kon zo in een ideale positie beginnen aan zijn sprint.

Dorussen kwam er op het juiste moment uit en won met duidelijk verschil voor… Huub Artz. De vroege vluchter zat – na een halve dag in de aanval – blijkbaar nog niet door zijn beste krachten heen en wist zich nog te mengen in de sprint. De Noor Henrik Pedersen eindigde achter de twee Nederlanders als derde. De Belgen Davide Bomboi en Vlad Van Mechelen maken de top-5 compleet.