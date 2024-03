woensdag 13 maart 2024 om 10:07

Johan Bruyneel over Tour-kansen Remco Evenepoel: “Kunnen hem zelfs niet op het niveau van Roglic zetten”

In de podcast THEMOVE van Lance Armstrong heeft ex-renner en ploegleider Johan Bruyneel zich uitgelaten over de prestaties van landgenoot Remco Evenepoel in Parijs-Nice en de kansen van de regerend Belgisch kampioen in de Tour van deze zomer. Bruyneel vindt dat Evenepoel nog veel moet bijleren qua tactiek en acht de top-5 het hoogst haalbare: “Hij is een sterke coureur, maar hij moet veel bijleren.”

In de Koers naar de Zon wilde het bij Remco Evenepoel niet echt vlotten, totdat hij op de laatste dag de etappe naar zich toe wist te trekken. “Ik hou van Remco, maar ik ben ook de eerste om kritisch te zijn. Ik ben trouwens geen lid van zijn fanclub”, vertelt Bruyneel. “Hij is een sterke coureur, maar hij moet nog veel bijleren en verbeteren op tactisch vlak.”

Ondanks dat Evenepoel niet wist te domineren, vierde de Belg zijn ritzege op ludieke wijze. “Dat hoort bij zijn persoonlijkheid”, verdedigt Bruyneel zijn landgenoot. “In Portugal deed hij dat ook al. Ik heb mij laten vertellen dat het uit de voetbalwereld komt. Ik heb geen idee wat het betekent, maar het is oké dat hij zo viert.”

Bruyneel kijkt ook al naar deze zomer als de Tour op het programma staat. Hij beweert dat het geen strijd wordt tussen vier, maar tussen drie man. “We kunnen Remco niet op hetzelfde niveau zetten als duidelijke favorieten zoals Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar en zelfs Primoz Roglic. De Tour zal een leerproces worden voor hem. Hij zal actief en agressief koersen, maar ik denk dat de top vijf zijn doel moet zijn. Remco zelf zal ongetwijfeld willen winnen, maar dat mogen we niet van hem verwachten”, aldus Bruyneel.