Johan Bruyneel: “INEOS en Jumbo-Visma kunnen Pogacar uit comfortzone halen”

Opinie

Op de eerste dag dat het parcours enigszins geaccidenteerd is, heeft UAE Emirates meteen ervaren wat het betekent om de verantwoordelijkheid in de Tour de France te dragen. Ze maken direct één grote fout: je mag in het begin van de rit nooit een grote groep laten wegrijden. Als je dat toestaat, dan heb je de hele dag misère.

Met een vluchtgroep van 29 renners, zoals op weg naar Le Creusot, raak je de controle over de wedstrijd kwijt. Je hebt zelf maximaal vier à vijf renners die je kunt inzetten in de achtervolging. Dan is het vrij moeilijk om zicht te houden op zo’n grote groep. En in zo’n grote vlucht zitten altijd een of twee renners die gevaarlijk in het klassement kunnen worden.

Het mooiste voorbeeld van de laatste decennia is Óscar Pereiro die in de Tour van 2006 dankzij een monsterontsnapping ineens in de gele trui kwam en die ronde achteraf ook wist te winnen. In de groep naar Le Creusot zat bijvoorbeeld Vincenzo Nibali. Nu kun je zeggen dat de Italiaan op zijn retour is en hij eerder de Tour zal verlaten omdat hij in zijn kansen op de Olympische Spelen in Tokio gelooft. Wanneer Nibali als oud-winnaar van alle drie de grote rondes een kans ruikt in het klassement zal hij daar meteen als een haai voor gaan. Met zijn ervaring kan hij dan toch lang standhouden.

Computerspelletje

Natuurlijk is de controle in de wedstrijd houden niet zo eenvoudig. Het is geen computerspelletje waarin je als ploeg precies kunt bepalen welke groep je de vrijheid geeft. De gemiddelde snelheid in het eerst uur van deze zevende etappe was liefst 51,8 kilometer per uur. Dat geeft aan welke oorlog het in het peloton is. Toch moet je instinctief direct reageren wanneer je ziet dat er tientallen renners van voren wegsluipen. Je hebt daarvoor ervaren renners nodig die dat spelletje goed doorzien.

De rit door de Morvan, zo vlak voor twee zware Alpenritten, heeft UAE Emirates dan ook meer krachten gekost dan ze ingecalculeerd hadden. Je vindt wel altijd bondgenoten, zoals in dit geval Team TotalEnergies, maar toch is het niet fijn wanneer je een hele dag verplicht wordt te achtervolgen. Want meer dan vijf à zes minuten mag je zo’n vluchtersgroep zeker niet laten weglopen.

Hoe sterk Tadej Pogačar straks in het hooggebergte omringd gaat worden, vind ik nog moeilijk te beantwoorden. De ploeg is een stuk sterker dan vorig jaar. Daarentegen zijn twee belangrijke helpers, Marc Hirschi en Brandon McNulty, al hard gevallen in de eerste week. Die zullen verre van fris zijn. In de rit naar Le Creusot viel de ploeg mij in ieder geval enorm tegen. Op het moment dat er echt gekoerst werd, was Rafal Majka de enige die bij Pogačar kon blijven. Dat verwondert mij in de negatieve zin. Dit is voor UAE Emirates geen goed teken voor de komende ritten. En dit zal de andere ploegen, met INEOS – Grenadiers voorop, enorm motiveren om hem in de Alpen al zo rap mogelijk te isoleren.

De valpartijen en de tijdrit hebben het klassement in de eerste week van de Tour gekleurd. UAE Emirates-ploegleider Allan Peiper benadrukte reeds dat het erop lijkt dat de eindzege zijn poulain Tadej Pogačar niet kan ontsnappen. Ik kan dit optimisme begrijpen want hij staat er als titelverdediger enorm goed voor. De Tour gaat nu echter pas het hooggebergte in en met de dag wordt het meer en meer een slijtageslag.

Wijzer

Wat betreft zijn concurrentie is Pogačar op weg naar Le Creusot wel een stuk wijzer geworden. Zijn belangrijkste opponent Primoz Roglič is definitief weg gevallen in het klassement. In zo’n 249,1 kilometer lange slopende rit blijkt hoeveel krachten zijn verwondingen hebben gekost. De kleine vier minuten extra achterstand die hij hier heeft opgelopen zijn funest. De andere belangrijke concurrent Richard Carapaz liet meteen zien dat hij zal aanvallen daar waar het mogelijk is.

Daarmee kunnen we ons nu gaan opmaken voor een Tour die compleet anders zal zijn dan de edities van de afgelopen jaren. Team INEOS-Grenadiers en Jumbo-Visma bleken in het verleden vooral sterk door met een strak tempo de wedstrijd goed te controleren. Nu moeten zij het volledig anders aanpakken door te gaan aanvallen. Wachten tot de laatste kilometers van de slotcol en er vervolgens een man-tegen-mangevecht van maken waarbij de bonificatieseconden heel belangrijk zijn, dat zit er voor de grootmeesters van deze defensieve tactiek nu niet meer in.

INEOS-Grenadiers zal al op de voorlaatste col of misschien nog eerder hun sterke mannen Richie Porte en Geraint Thomas in de aanval moeten sturen. Ik zou Carapaz, die in mijn ogen met een verlies van 1’44 in de tijdrit behoorlijk tegenviel, nog een beetje achter de hand houden voor de Pyreneeën. Laat de ploeg van Pogačar maar eerst wat krachten verspelen. Daarbij liggen die ritten met cols boven de 2000 meter de uit Ecuador afkomstigste Carapaz sowieso beter.

Roer omgooien

Ook Jumbo-Visma moet het roer helemaal omgooien en met mannen als Roglič (indien hij herstelt), Steven Kruijswijk en Jonas Vingegaard de aanval kiezen. Het vergt veerkracht om die switch te maken, maar iets anders kunnen ze niet.

Juist wanneer INEOS-Grenadiers en Jumbo-Visma op deze manier voor het offensief kiezen, halen ze Pogačar ook uit zijn comfortzone. Vorig jaar hoefde hij immers alleen aan te haken in de geel-zwarte trein van Roglič. Dan kwam het er in de slotkilometers bergop op aan wie het sterkste van de twee was. Nu moet hij gaan anticiperen op tactische bewegingen van twee sterke collectieven die al veel vroeger in de bergritten ontstaan. Daardoor kan dit wel eens een heel open Tour de France worden.