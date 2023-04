Winnaar Joel Suter was medevluchters liever kwijt dan rijk: “Het ging niet snel genoeg”

Joel Suter won vandaag de derde etappe van de Giro di Sicilia. Dat deed de Zwitser op indrukwekkende wijze. Hij sprong mee met de vroege vlucht, liet de andere ontsnappers achter op zestien kilometer van het einde en hield vervolgens (nipt) stand tegenover het peloton. “Het ging niet snel genoeg”, verklaarde hij na afloop zijn soloactie.

“Het is supermooi om te winnen”, waren de eerste woorden van Suter in het flashinterview. “Het was mijn doel, maar halverwege de rit dacht ik: het gaat moeilijk worden. Aan het einde van de rit voelde ik me echter heel goed, dus ik kon het afmaken.”

De vroege vlucht bestond uit zes man: Suter en vijf renners van Continentale ploegen. “Ik wist dat sommige teams zouden achtervolgen, want er zaten geen andere grote teams van voren. Op het moment dat we nog maar één minuut hadden, besloot ik alleen te gaan, want het ging niet snel genoeg. Ik dacht dat we teruggepakt zouden worden.”

“Ik heb hier geen woorden voor”, zei de dolblije Suter nogmaals. Vervolgens benadrukte hij dat het ook voor Tudor Pro Cycling, dit jaar nieuw in het peloton, belangrijk is om te winnen. “Elk goed resultaat, elke overwinning is belangrijk om als team beter en beter te worden.”

