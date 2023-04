Vroege vluchter Joel Suter houdt peloton na straffe solo nipt af in Giro di Sicilia

Joel Suter heeft de derde etappe van de Giro di Sicilia op zijn naam geschreven. De Zwitser van Tudor zat mee in de vroege vlucht, reed daar op zestien kilometer van het einde uit weg en hield in de lastige slotkilometer nipt stand tegenover het peloton. Filippo Fiorelli werd tweede, Elia Viviani derde.

De Giro di Sicilia trok donderdag van Enna naar Termini Imerese. De rit was 150 kilometer lang en telde 1.600 hoogtemeters. Die zaten vooral in de eerste zeventig kilometer van de etappe. Daarna was het vooral in dalende lijn en vlak. De finish was wel weer lastig: de laatste 1,2 kilometer liepen aan 6,3% omhoog naar de Piazza Duomo in Termini Imerese.

Kopgroep van zes

In de lastige openingsfase van de etappe reden zes renners weg. Pierelis Belletta (Biesse-Carrera), Michele Berasi (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Roberto Carlos – niet de voetballer – González (Mg.K Vis – Colors for Peace), Giacomo Garavaglia (Work Service – Vitalcare – Dynatek), Edoardo Faresin (Zalf Euromobil Désirée Fior) en Joel Suter (Tudor Pro Cycling Team) vergaarden een voorsprong van vier minuten op het peloton.

In dat peloton werd het tempo een tijdlang bepaald door Astana Qazaqstan in de persoon van… Mark Cavendish. Later nam Intermarché-Circus-Wanty het commando over en kwam ook BikeExchange-Jayco meewerken. Het verschil met de koplopers werd zodoende stelselmatig teruggebracht, totdat het met nog zestien kilometer te gaan, gedaald was onder de de minuut. Dat was het sein voor Suter om het in zijn eentje te proberen.

Suter solo

De 24-jarige Zwitser, die vorig jaar nog voor UAE Emirates reed, begon aan een solo en hield aanvankelijk sterk stand. Terwijl de rest van de kopgroep negen kilometer voor het einde werd ingerekend, had hij nog vijftig seconden marge. Daarvan had hij onder de vod nog zo’n tien tellen over. Zoals gezegd, liep de slotkilometer echter venijnig omhoog.

Suter hield echter sterk stand. In de allerlaatste meters kwam Filippo Fiorelli nog enigszins in de buurt, maar de hardrijder had genoeg tijd om zijn zege uitgebreid te vieren. Elia Viviani, uitkomend voor de nationale selectie van Italië, eindigde op de derde plek.

Finn Fisher-Black blijft leider

In de slotkilometer was Damiano Caruso overigens nog ten val gekomen. Dat gebeurde vooraan het peloton, waardoor hij het peloton enigszins had opgehouden. Grote gaten ontstonden er evenwel niet, waardoor Finn Fisher-Black geen tijd verloor. De Nieuw-Zeelander van UAE Emirates blijft aan de leiding staan in het algemeen klassement.